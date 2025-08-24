H Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με το μωβ μπικίνι της στη Λευκάδα: Το να ποζάρω είναι η φυσική μου συνήθεια

Τις πανέμορφες παραλίες της Λευκάδας, απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Σε νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ανέβασε στα social media, φαίνεται να ποζάρει με φόντο τα καταγάλανα νερά και φορώντας το μωβ μαγιό της.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks φαίνεται πως τις τελευταίες ημέρες κάνει tour στα νησιά του Ιονίου. Μετά την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε και στην Λευκάδα λέγοντας στους followers της πως είναι φυσική της συνήθεια να ποζάρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες φαίνεται να είναι ξαπλωμένη στην άμμο, ενώ σε άλλες να είναι μέσα στα καταγάλανα νερά του νησιού ή μέσα στο φουσκωτό σκάφος.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε και την αγαπημένη της «ρουτίνα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@alexandra__panagiotarou)

«Το να ποζάρω είναι η φυσική μου συνήθεια».