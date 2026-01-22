H Μαίρη Βιδάλη συγκινεί: Για μένα και για την κόρη μου δεν έχει περάσει ούτε μέρα από τον θάνατο του γιου μου

Η Μαίρη Βιδάλη εδώ και έναν χρόνο βιώνει ένα βαρύ πένθος, καθώς έχασε τον αγαπημένο της γιο, Κάρολο Βιδάλη, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.

Η καταξιωμένη Ελληνίδα ηθοποιός ήταν καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης (22.01.2026) στο στούντιο της εκπομπής «Buongiorno» και έδωσε μία σπάνια συνέντευξη. Η Μαίρη Βιδάλη αναφέρθηκε τόσο στον θάνατο του γιου της όσο και στην ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, στην οποία παίρνει μέρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι τιμή μου που συνεργάστηκα και συμμετείχα σε αυτήν την ταινία και μάλιστα υποδυόμενη το πρόσωπο της Μαντώ Μαυρογένους», δήλωσε για τη νέα δουλειά του ταλαντούχου σκηνοθέτη, προσθέτοντας: «Το γύρισμα έγινε πριν δύο χρόνια, γιατί έκανε πέντε χρόνια να γυρίσει την ταινία, και έγινε πολύ περίεργα. Όταν με είδε ο κύριος Σμαραγδής αποφάσισε να βάλει αυτήν την σκηνή στο έργο. Δεν υπήρχε στο αρχικό σενάριο. Είναι αληθινή η στιγμή. Η Μαντώ έδωσε το σπαθί της στον Καποδίστρια, το σπαθί της οικογένειάς της».

Παράλληλα, η Μαίρη Βιδάλη αναφέρθηκε και στις αρνητικές κριτικές που γίνονται για την ταινία, σημειώνοντας: «”Χτυπήθηκε” πριν βγει η ταινία. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί εκεί υπάρχουνε συμφέροντα άλλου είδους. Ο κύριος Σμαραγδής έχει μία ιδεολογία αντίθετη από την πλειοψηφία των κινηματογραφιστών»,

«Δεν κάνει ντοκιμαντέρ, κάνει μυθοπλασία. Οπότε δεν μπορεί να δώσει όλα τα στοιχεία του Καποδίστρια και είναι απείρως μεγαλύτερη η πορεία του από αυτό που δείχνει σε 1,5 ώρα μία ταινία. Αλλά έκανε μία σταχυολόγηση σοβαρή», δήλωσε ακόμα η γνωστή ηθοποιός για τον «Καποδίστρια», προσθέτοντας: «Θεωρώ ότι η επιβράβευση είναι ο ίδιος ο κόσμος που δακρύζει, άρα συγκινείται με το αποτέλεσμα και χειροκροτεί στο τέλος. Φυσικά θα υπάρξουνε και κάποιες αντιρρήσεις, φυσικά υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις σε κάθε ταινία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα ήμουν πολύ καλύτερη πιστεύω στην εξέλιξή μου αν είχα ξεκινήσει από μικρότερους ρόλους», λέει η ίδια για την καριέρα της.

«Αν δεν είχα αυτήν την προσέγγιση στη δουλειά μου ότι πρέπει κάθε στιγμή να μαθαίνουμε και δεν έχουμε πετύχει τίποτα αλλά κάθε μέρα πρέπει να είμαστε καλύτεροι, μπορεί να είχα κάνει λάθη μεγάλα ή να είχα καβαλήσει το καλάμι. Ευτυχώς δεν το έκανα ποτέ αυτό».

«Δεν νομίζω ότι έχω πετύχει και πολλά πράγματα. Δηλαδή ποτέ δεν πετυχαίνεις τίποτα μπρος σε αυτό το χάος που είναι η τέχνη. Το θέατρο είναι συνεχής μάθηση», συμπληρώνει.

Τέλος, η Μαίρη Βιδάλη ερωτήθηκε και για τον χρόνο που έχει περάσει από τον θάνατο του γιου της, Κάρολου Βιδάλη και η απάντησή της ήταν άκρως συγκινητική.

«Για εσάς έχει περάσει ένας χρόνος. Για μένα και για την κόρη μου δεν έχει περάσει ούτε μέρα. Κάποια φίλη που έχει χάσει το παιδί της εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μου είπε ότι μετά τα 20 χρόνια θα είναι πιο εύκολο. Δεν υπάρχει χρόνος για εμάς. Εύχομαι κανένας να μην το ζήσει αυτό. Πάνω απ’ όλα βοηθά η πίστη μου. Είμαι άνθρωπος του όλα ή τίποτα», είπε χαρακτηριστικά για τον θάνατο του γιου της.

«Είμαι καλά γιατί πιστεύω. Η πίστη βοηθάει πάρα πολύ. Απορώ πώς μπορούν να ξεπεράσουν ένα τέτοιο γεγονός που πέρασα εγώ στη ζωή μου, αν δεν έχουν πίστη. Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα να το αντέξω», δήλωσε παράλληλα η Μαίρη Βιδάλη.