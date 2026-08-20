H Μπέττυ Μαγγίρα με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης – Η φωτογραφία με τις κόρες της

Στη Σαντορίνη βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Μπέττυ Μαγγίρα, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με την οικογένειά της. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τις δύο κόρες της, την Ανδριάνα και την Καλλινίκη, με φόντο το χαρακτηριστικό ηλιοβασίλεμα του νησιού.

Η Μπέττυ Μαγγίρα ποζάρει μαζί με τη 16χρονη Ανδριάνα και τη 12χρονη Καλλινίκη σε ένα οικογενειακό στιγμιότυπο από τη Σαντορίνη, λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Η παρουσιάστρια και performer αναμένεται να επιστρέψει στην τηλεόραση σε νέο ρόλο, καθώς θα συμμετέχει στην κριτική επιτροπή του GNTM.

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Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι παντρεμένη με τον πρώην διεθνή πολίστα και νυν προπονητή υδατοσφαίρισης Δημήτρη Μάζη. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2002 και έπειτα από επτά χρόνια σχέσης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 25 Νοεμβρίου 2009.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2010, ήρθε στη ζωή η πρώτη τους κόρη, Ανδριάνα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2013 γεννήθηκε η Καλλινίκη.

Η παρουσιάστρια μοιράζεται κατά διαστήματα οικογενειακές στιγμές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατηρώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική της ζωή.