H Ρία Ελληνίδου τρολάρει τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μετά από βραδινή έξοδο: «Ήπιε 3 μαργαρίτες και ναυάγησε»

Ενα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά τους μοιράστηκε η Ρία Ελληνίδου, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να βρίσκεται αυτή τη φορά στο επίκεντρο. Η τραγουδίστρια αποφάσισε να σχολιάσει με χιούμορ την κατάσταση του συντρόφου της το πρωί μετά τη βραδινή τους έξοδο, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα social media.

Η Ρία Ελληνίδου αποκάλυψε ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε καταναλώσει τρεις μαργαρίτες το προηγούμενο βράδυ, με αποτέλεσμα, όπως έγραψε η ίδια, να «ναυαγήσει» και να παραμείνει στο κρεβάτι, παρότι οι δυο τους είχαν σκεφτεί να ξεκινήσουν τη μέρα τους με μια πρωινή βόλτα στο βουνό.

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Ρία Ελληνίδου: Το χιουμοριστικό σχόλιο για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Με τον καφέ στο χέρι, η τραγουδίστρια αξιοποίησε μάλιστα στίχους από το νέο της τραγούδι για να περιγράψει με χιούμορ την κατάσταση.

«Θα θες να τον βρεις… Μα δε θα μπορείς… ήπιε 3 μαργαρίτες εχθές και ναυάγησε… Ήθελε και πρωινό βόλτα στο βουνό. Ακόμα ροχαλίζει…», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση είχε εμφανώς παιχνιδιάρικη διάθεση, με τη Ρία Ελληνίδου να «πειράζει» δημόσια τον σύντροφό της για τις συνέπειες της προηγούμενης βραδιάς.

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Αλλαξαν τα σχέδια για το πρωί

Οπως προκύπτει από το βίντεο, το ζευγάρι είχε συζητήσει το ενδεχόμενο μιας πρωινής εξόρμησης στο βουνό, ωστόσο τα σχέδια δεν προχώρησαν, καθώς ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνέχιζε να κοιμάται.

Η Ρία Ελληνίδου επέλεξε να μοιραστεί το στιγμιότυπο με τους ακολούθους της, συνδυάζοντας το προσωπικό πείραγμα με αναφορά στο νέο της τραγούδι.