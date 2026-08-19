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H Ρία Ελληνίδου τρολάρει τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μετά από βραδινή έξοδο: «Ήπιε 3 μαργαρίτες και ναυάγησε»

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο από το πρωινό τους, αποκαλύπτοντας ότι η προγραμματισμένη βόλτα στο βουνό αναβλήθηκε
Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου
Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου (Φωτογραφία αρχείου: NDP Photo Agerncy)
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Ενα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά τους μοιράστηκε η Ρία Ελληνίδου, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να βρίσκεται αυτή τη φορά στο επίκεντρο. Η τραγουδίστρια αποφάσισε να σχολιάσει με χιούμορ την κατάσταση του συντρόφου της το πρωί μετά τη βραδινή τους έξοδο, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα social media.

Η Ρία Ελληνίδου αποκάλυψε ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε καταναλώσει τρεις μαργαρίτες το προηγούμενο βράδυ, με αποτέλεσμα, όπως έγραψε η ίδια, να «ναυαγήσει» και να παραμείνει στο κρεβάτι, παρότι οι δυο τους είχαν σκεφτεί να ξεκινήσουν τη μέρα τους με μια πρωινή βόλτα στο βουνό.

Ρία Ελληνίδου: Το χιουμοριστικό σχόλιο για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Με τον καφέ στο χέρι, η τραγουδίστρια αξιοποίησε μάλιστα στίχους από το νέο της τραγούδι για να περιγράψει με χιούμορ την κατάσταση.

«Θα θες να τον βρεις… Μα δε θα μπορείς… ήπιε 3 μαργαρίτες εχθές και ναυάγησε… Ήθελε και πρωινό βόλτα στο βουνό. Ακόμα ροχαλίζει…», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση είχε εμφανώς παιχνιδιάρικη διάθεση, με τη Ρία Ελληνίδου να «πειράζει» δημόσια τον σύντροφό της για τις συνέπειες της προηγούμενης βραδιάς.

@riaellinidou Νιάτα σου λέει μετά .. #riaellinidou #τικτοκ_ελλαδα #lol ♬ πρωτότυπος ήχος – Sfera Radio 102,2

Αλλαξαν τα σχέδια για το πρωί

Οπως προκύπτει από το βίντεο, το ζευγάρι είχε συζητήσει το ενδεχόμενο μιας πρωινής εξόρμησης στο βουνό, ωστόσο τα σχέδια δεν προχώρησαν, καθώς ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνέχιζε να κοιμάται.

Η Ρία Ελληνίδου επέλεξε να μοιραστεί το στιγμιότυπο με τους ακολούθους της, συνδυάζοντας το προσωπικό πείραγμα με αναφορά στο νέο της τραγούδι.

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