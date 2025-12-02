H Σιένα Μίλερ έγκυος στο τρίτο της παιδί – Με λευκό διάφανο φόρεμα στα Βραβεία Μόδας στο Λονδίνο

Έγκυος για τρίτη φορά είναι η Σιένα Μίλερ, ανακοινώνοντας την ευχάριστη είδηση μέσα από δημόσια εμφάνιση που έκανε στο Λονδίνο.

Η 43χρονη ηθοποιός Σιένα Μίλερ εμφανίστηκε με ένα διάφανο φόρεμα Givenchy, το οποίο αναδείκνυε τη φουσκωμένη κοιλιά της. Πρόκειται για το δεύτερο παιδί που θα αποκτήσει με τον σύντροφό της, Όλι Γκριν, ο οποίος τη συνόδευσε στην εκδήλωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μίλερ έχει ήδη μία κόρη με τον Όλι Γκριν, η οποία γεννήθηκε στα τέλη του 2023, ενώ είναι επίσης μητέρα της 12χρονης Μάρλοου, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Τομ Στάριτζ.

Το βράδυ της Δευτέρας (01.12.2025), το ζευγάρι εμφανίστηκε πιο ερωτευμένο από ποτέ, επιλέγοντας τα βραβεία της μόδας για να μοιραστούν τη χαρμόσυνη είδηση. Μιλώντας παλαιότερα για τον 28χρονο Όλι Γκριν στο Harper’s Bazaar, η Σιένα Μίλερ είχε πει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν περίμενα να το πάρω στα σοβαρά, και πολύ γρήγορα ερωτεύτηκα. Δεν ήμουν σε φάση “θα βρω έναν νεότερο σύντροφο”. Ήταν περισσότερο “Ωχ! Γιατί είσαι μικρός; Τρομερά ενοχλητικό”». Και συνέχισε: «Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που αυτή η γενιά ανδρών σέβεται τις γυναίκες.

Είναι κάτι δικό του, είναι σοφός και ψύχραιμος, αλλά πιστεύω πως έχει να κάνει και με τη γενιά του. Έχουν μεγαλώσει σε ένα πιο ισότιμο περιβάλλον. Το βλέπω και στις φίλες του, αλλά και στους άντρες».



Η Σιένα Μίλερ είχε στο παρελθόν σχέση με τον Τομ Στάριτζ, για τέσσερα χρόνια, με τον οποίο χώρισε το 2015. Παραμένουν όμως σε πολύ καλές σχέσεις, με την ηθοποιό να τον αποκαλεί «κολλητό της» καθώς μεγαλώνουν μαζί την κόρη τους.