H Τζένη Θεωνά ποζάρει αγκαλιά με τον γιο της μπροστά στη θάλασσα

Μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της μοιράστηκε η Τζένη Θεωνά, με την ηθοποιό να ποζάρει αγκαλιά με το μικρότερο παιδί της μπροστά στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών.

Η Τζένη Θεωνά δημοσίευσε το στιγμιότυπο την Κυριακή 16 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ηθοποιό να εμφανίζεται με ολόσωμο μαγιό και φλοράλ παρεό, κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της.

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Τζένη Θεωνά: «Velcro baby and sea view»

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Τζένη Θεωνά αναφέρθηκε με χιούμορ στο γεγονός ότι ο γιος της αυτή την περίοδο ζητά συνεχώς να βρίσκεται κοντά της.

«Velcro baby and sea view. Αύγουστος», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας τη φωτογραφία από το καλοκαιρινό τοπίο.

Η ηθοποιός περνά αυτές τις ημέρες μαζί με την οικογένειά της, μοιράζοντας κατά διαστήματα με τους ακολούθους της στιγμές από τις διακοπές και την καθημερινότητά της.