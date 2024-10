Η Adele διέκοψε το show της στο Λας Βέγκας και αγκάλιασε κλαίγοντας τη Σελίν Ντιόν

Η Βρετανίδα σταρ Adele πάντα δήλωνε το πόσο θαυμάζει το ταλέντο της συναδέλφου της Σελίν Ντιόν.

Το βράδυ του Σαββάτου (26.10.2024) η Adele συγκινήθηκε όταν εντόπισε την Καναδή σταρ, Σελίν Ντιόν στο κοινό της συναυλίας της στο Λας Βέγκας.

Η Adele διέκοψε την εμφάνισή της και έσπευσε να αγκαλιάσει δακρυσμένη την Dion, η οποία επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από τη σκηνή, λαμβάνοντας θεραπεία για το σύνδρομο Stiff Person Syndrome.

Η Adele φιλοξενείται στο θέατρο Colosseum στο Caesar’s Palace, έναν χώρο που χτίστηκε αρχικά για την παραμονή της Dion στην πόλη, όταν πραγματοποιούσε τις sold out εμφανίσεις της.

