Κάθε φορά που βλέπεις τα αγαπημένα σου Φιλαράκια, σε ένα από τα πρωτοχρονιάτικα επεισόδια, οι έξι φίλοι υπόσχονται πως θα κάνουν κάτι καινούργιο τη νέα χρονιά.

Το λεγόμενο και στο… χωριό μας «new year’s resolution» είναι η υπόσχεση στον εαυτό μας για να κάνουμε κάτι καλύτερο για εμάς τη χρονιά που τώρα ξεκινάει.

Κι αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, το πρωινό, το πρώτο γεύμα της ημέρας, είναι κάτι αντίστοιχο. Γιατί η καλή μέρα από το πρωί κι από το… πρωινό της φαίνεται.

Σκεφτείτε το λίγο… Κάθε πρωί, το πρώτο πράγμα που συζητάμε με τους συναδέλφους στο γραφείο είναι «τι θα φάμε». Όλοι άλλωστε έχουμε φτάσει εκεί μόνο με έναν καφέ, κι αν… Οπότε, η πρώτη συζήτηση με τους συναφέλφους αφορά και στο πρώτο γεύμα της μέρας.

Το πρωινό, δεν είναι μόνο το πιο σημαντικό γεύμα της μέρας. Είναι εκείνο που, όταν είναι ποιοτικό, δίνει ακόμη καλύτερο boost για να πάει καλά η μέρα.

Το θέμα όμως, πάντα, είναι αυτό που θα φας για πρωινό, να το απολαμβάνεις. Να το τρως και να μη σε «τρώει» κατά το κοινώς λεγόμενο.

Άρα, αν ο νέος στόχος (το new year’s resolution που λέγαμε) είναι το πρωινό σου να είναι υγιεινό και εύγεστο (γιατί, ποιος θέλει να κάνει συμβιβασμούς στη γεύση του;), οπότε τώρα, είναι η ευκαιρία να κάνεις το μεγάλο βήμα.

Σε έναν κόσμο γεμάτο κριτική, γεμάτο μη ρεαλιστικές προσδοκίες, ο ένας και μοναδικός στόχος είναι να κάνουμε πράγματα με τον τρόπο μας. Με τον μόνο τρόπο που μπορούμε να απολαύσουμε όπως κι ό,τι θέλουμε. Χωρίς συμβιβασμούς.

Σ’ αυτό βοηθάει η Alpro, που φέρνει στο… πιάτο μας τα υγιεινά πρωινά με φυτικά ροφήματα χωρίς ζάχαρη, με φυτικές ίνες, ασβέστιο, βιταμίνες και χαμηλά λιπαρά. Και έτσι ανοίγει νέους γευστικούς ορίζοντες, χωρίς γλυκαντικά, χωρίς σάκχαρα. Γιατί όταν λέμε χωρίς ζάχαρη, εννοούμε χωρίς καθόλου ζάχαρη. Και όταν λέμε καθόλου, εννοούμε 0%. Και μάλιστα αποτελεί τη μόνη branded επιλογή χωρίς καθόλου σάκχαρα.

Κάθε συστατικό προσφέρει και κάτι σημαντικό. Για παράδειγμα, αν θέλεις περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή σου, επιλέγεις σόγια, κι αν θέλεις περισσότερες φυτικές ίνες και απαλή, γεμάτη, γεύση, τότε η βρώμη είναι αυτό που ψάχνεις.

Με εμπειρία 40 ετών, η Alpro έχει πολλές επιλογές για να απελευθερώσει τους τρόπους απόλαυσης του καθενός μας, όπως κι αν ξυπνάει. Από λαχταριστή σπιτική γκρανόλα φτιαγμένη με Alpro ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη, μυρωδάτα πόριτζ… ή overnight oats που παίρνεις μαζί στο πολυπόθητο office «brekkie» σου.

Διαφορετικοί, απολαυστικοί τρόποι για να ετοιμάσεις το πρωινό σου, γεμάτο νόστιμες γεύσεις και χωρίς περιττά λιπαρά ή σάκχαρα. Είτε θα φας στο σπίτι, είτε στο γραφείο είτε στο… δρόμο («on the go» ντε).

Ο καθένας διαφορετικός, ο καθένας μοναδικός, όπως και το πρωινό του. Είτε είσαι φοιτητής που μένει μόνος, είτε μαμά ή μπαμπάς που ετοιμάζει το πρωινό για όλη την οικογένεια ή απλά κάποιος που θέλει να βάλει κάτι στον καφέ του για να φύγει για το γραφείο, το Alpro έχει μία λύση για όλους και αυτό το κάνει απολαυστικά και θρεπτικά.

Αν λοιπόν το απολαυστικό πρωινό που έχεις στο μυαλό σου περιλαμβάνει 100% φυτικά, μη γαλακτοκομικά ροφήματα χωρίς σάκχαρα, από τη φύση τους χαμηλά σε λιπαρά και κορεσμένα λιπαρά, χωρίς λακτόζη και γλουτένη, που προσφέρουν ασβέστιο και βιταμίνη Β, τότε… εδώ είμαστε!

Σαν ένα νόστιμο smoothie με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, γεμάτο με καλούδια φυτικής προέλευσης. Απλά και εύκολα και χωρίς να στερηθείς τη γεύση.

Αν ψάχνεις συνταγές για θρεπτικό πρωινό χωρίς ζάχαρη, ιδού μερικές…

Ροζ Smoothie Αμυγδάλου Με Μούρα

200ml ρόφημα αμυγδάλου Alpro χωρίς ζάχαρη

40g φράουλες

45g μύρτιλα

40g σμέουρα

1,5g φρέσκο βασιλικό

φύλλα μέντας

Tip: Το ρόφημα αμυγδάλου με τη λεπτή του γεύση και την κρεμώδη υφή, από αμύγδαλα ελαφρώς καβουρδισμένα, ώστε να κρατήσουν την νοστιμιά τους, αποτελεί πηγή ασβεστίου και βιταμινών Β2, Β12 , D και E.

Porridge Με Μήλο

Το Porridge σε άλλο επίπεδο με μήλα, βατόμουρα και Alpro ρόφημα Βρώμης χωρίς ζάχαρη!

Μερίδες 4

1 λίτρο Alpro ρόφημα Βρώμης χωρίς ζάχαρη

160γρ. νιφάδες βρώμης

2 μήλα

250γρ. βατόμουρα

4 κ.σ. καθαρισμένα ανάλατα φιστίκια (προαιρετικά)

Αφράτα pancakes με βατόμουρα​

Απίθανη και εύκολη συνταγή για αφράτα pancakes με βατόμουρα, για να ξεκινήσεις απολαυστικά την ημέρα σου!

Plus: Για διαφορετική γεύση, δοκίμασε μύρτιλλα αντί για βατόμουρα!

Μερίδες 6

350ml Alpro ρόφημα βρώμης Χωρίς Ζάχαρη​

1 αυγό χωρισμένο​

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας​

2 κουταλιές της σούπας ζαχαροκάλαμο​

αλάτι​

300γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του​

4 κουταλιές της σούπας μπέικιν πάουντερ​

1 κουταλάκι του γλυκού σόδα​

250γρ φρέσκα βατόμουρα​

Tip: Το ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη έχει ήπια και απαλή γεύση που ταιριάζει σε όλα. Η βρώμη μπορεί να γίνει το βασικό συστατικό σε άπειρα ροφήματα και πιάτα και συνοδεύεται από πολλά οφέλη. Το ρόφημα βρώμης alpro έχει υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδιμες ίνες, ενώ αποτελεί πηγή ασβεστίου και βιταμινών Β2, Β12 και D.

Plus: Η βρώμη καλλιεργείται εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη και ως μη γαλακτοκομικό προϊόν είναι εκ φύσεως χωρίς λακτόζη, έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και σε κορεσμένα λιπαρά.

Για περισσότερες γευστικές συνταγές με φυτικά ροφήματα Alpro χωρίς ζάχαρη, μπες εδώ

Κάπως έτσι, η στροφή στη φυτική διατροφή γίνεται απολαυστικά και υγιεινά.

Και για εσένα που πάντα έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τροφής σου, η Alpro έχει αποδείξει στη διάρκεια των χρόνων πως επιλέγει πολύ προσεκτικά τις συσκευασίες και τα συστατικά της για να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον.

Καιρός λοιπόν να δώσουμε στο πρωινό μας τη γεύση που του (και μας) αξίζει, για να απολαμβάνουμε κάθε πρωί το πιο σημαντικό γεύμα της μέρας και να μένουμε πιστοί στον εαυτό μας, το well being του και φυσικά στο… new year’s resolution μας!