Η Billie Eilish «έφαγε» βραχιόλι στο πρόσωπο σε συναυλία

Η Billie Eilish είναι ένα κόσμημα για τη μουσική, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να της πετάνε κοσμήματα….

Το περιστατικό συνέβη στην Desert Diamond Arena στο Glendale της Αριζόνα την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, όταν η Billie Eilish ενώ ερμήνευε το βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι της «What Was I Made For?» από την ταινία Barbie, κάποιος από το κοινό έριξε ένα αντικείμενο προς τη σκηνή.

Η Billie καθόταν σταυροπόδι στη σκηνή όταν κάτι που έμοιαζε με βραχιόλι τη χτύπησε κατευθείαν στο πρόσωπο.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και ανέβηκε στο TikTok: «Κάποιος πέταξε ένα βραχιόλι στην Billie Eilish κατά τη διάρκεια του τραγουδιού της», γράφει στη λεζάντα.

Στο κλιπ φαίνεται το αντικείμενο που χτύπησε το πρόσωπο της Billie, η οποία ανατριχιάζει και σταματάει για λίγο να τραγουδάει.

Στη συνέχεια στρέφει το πρόσωπό της προς το κοινό για να κάνει μια απαξιωτική έκφραση.

my vid of the fuckass friemdship bracelet being thrown at billie tn in az… so fucking embarrasing do better!!! pic.twitter.com/a1hqf8mcSm