Η Cher εμφανίστηκε στην πασαρέλα του Balmain κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι και εντυπωσίασε. Η 76χρονη τραγουδίστρια φόρεσε ένα στενό φουτουριστικό γυαλιστερό μαύρο σύνολο, κορμάκι και καλσόν που ανέδειξε την εντυπωσιακή της σιλουέτα.

Ο Olivier Rousteing, διευθυντής δημιουργικού του γαλλικού οίκου, που ανέβηκε στην σκηνή με την τραγουδίστρια Cher, απέδειξε ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς της παγκόσμιας μόδας, καθώς επιμελήθηκε όχι απλά μία επίδειξη, αλλά ένα Φεστιβάλ για τον Balmain που έλαβε χώρα σε ένα τεράστιο στάδιο, στο Jean-Bouin, που φιλοξενεί κυρίως αγώνες ράγκμπι.

Περίπου 10.000 εισιτήρια διατέθηκαν για το ευρύ κοινό υπό την προϋπόθεση οι συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας, να κάνουν μια φιλανθρωπική δωρεά.

Ο σχεδιαστής ανέβηκε στην πασαρέλα και αγκάλιασε τη Cher, η οποία χαμογελούσε συνεχώς στο πλήθος που την επευφημούσε και περπάτησαν μαζί υπό τους ήχους της μεγάλης επιτυχίας της, «Strong Enough».

Το είδωλο της ποπ εμφανίστηκε μετά από περισσότερα από 100 μοντέλα που παρουσίασαν δημιουργίες υψηλής ραπτικής και έτοιμα ενδύματα του γαλλικού οίκου.

Cher walks the runway with Oliver at #BALMAINSS23 #BalmainFestival #BALMAIN pic.twitter.com/Y1LDpe9bgy