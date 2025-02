Η Khloe Kardashian αποκάλυψε ότι γυμνάζεται για να έρθει σε ερωτική επαφή – «Κάποιος θα δει το σώμα μου γυμνό»

Τον… πόνο της μοιράστηκε η ριάλιτι σταρ Khloe Kardashian, αδελφή της Kim Kardashian, η οποία δήλωσε ότι θέλει να κάνει ξανά σεξ μετά από μια μακρά περίοδο «ξηρασίας».

Η 40χρονη σταρ, που ακολουθεί κατά πόδας την μεγαλύτερη αδελφή της Kim Kardashian, αποκάλυψε στο podcast της «Dear Media Khloe In Wonderland» ότι αυτός είναι ο λόγος που γυμνάζεται τόσο σκληρά στο γυμναστήριο του σπιτιού της καθημερινά στις 6 το πρωί.

Πολύ πρόσφατα, η βετεράνος του «Keeping Up With The Kardashians» δήλωσε ότι έχει αποκηρύξει τα ραντεβού γιατί θέλει να είναι στο σπίτι με τα δύο παιδιά της, True και Tatum, που απέκτησε με τον πρώην της, Tristan Thompson.

«Δεν ντύνομαι ούτε γυμνάζομαι για να με βγάζουν φωτογραφίες. Το κάνω επειδή ελπίζω ότι θα κάνω σεξ», δήλωσε στο podcast.

Ξεκαθάρισε ότι το σεξ είναι το κίνητρό της για να παραμείνει σε φόρμα.

«Κάποιος θα δει αυτό [το σώμα] γυμνό μια μέρα και πρέπει να φαίνεται καλό», είπε.

Σε άλλο σημείο του επεισοδίου του podcast, είπε ότι η μητέρα της Kris Jenner της λέει να βγάζει γυμνές φωτογραφίες.

«Η μητέρα μου μου το λέει αυτό και εγώ λέω: Είσαι καλά; Μπορείς να σταματήσεις;» εξήγησε η ριάλιτι σταρ. «Μου λέει πάντα: ‘Ποτέ δεν θα είσαι τόσο όμορφη όσο είσαι τώρα’», είπε και συμπλήρωσε: «Η μητέρα μου λέει να φοράω μπικίνι. Όπως, μπορεί να χιονίζει και να λέει, ‘Απλά φόρεσε ένα μπικίνι’», είπε.