Η Kylie Minogue είναι ξετρελαμένη με την Μύκονο και το φωνάζει διαδικτυακά

«Can’t Get You Out Of My Head», τραγουδά η Kylie Minogue όχι όμως για κάποιον έρωτα, αλλά για την Μύκονο όπου παραθερίζει τα τελευταία 24ωρα και όπως φαίνεται έχει ξετρελαθεί.

Η Kylie Minogue απολαμβάνει τις διακοπές της στην κοσμοπολίτικη Μύκονο όπου περνά φανταστικές καλοκαιρινές στιγμές.

Η αοιδός που σάρωνε στα ‘90s, δεν κρύβει τη χαρά της και επέλεξε να την μοιραστεί με τους εκατομμύρια followers της, προσφέροντάς τους βίντεο και φωτογραφίες από τις made in Greece διακοπές της.

Έτσι, πριν λίγες ώρες σήμερα Πέμπτη (13.06.2024), ανάρτησε μυκονιάτικο υλικό στα social media από στιγμές της στο κυκλαδίτικο νησί.

Στο φωτογραφικό καρουζέλ, βλέπουμε την Κάιλι Μινόγκ να ποζάρει με ντόπιους, να κάνει μπάνιο σε δροσερά νερά αλλά και να ποστάρει λαχταριστά εδέσματα.