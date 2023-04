Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει την ταινία «Joker: Folie à Deux», οι φανς μπορούν να πάρουν μια πρώτη «γεύση» από τα γυρίσματα με τη Lady Gaga στο ρόλο της Χάρλεϊ Κουίν (Harley Quinn), όσο κατεβαίνει τα διάσημα σκαλιά στο Μπρονξ, που έγιναν σήμα κατατεθέν της πρώτης ταινίας.

Για τις ανάγκες της δεύτερης ταινίας Joker, η Lady Gaga χρειάζεται να κάνει και γυρίσματα στον δρόμο και, όπως είναι φυσικό, όσοι περνάνε από εκεί ρίχνουν μια πρώτη ματιά στα όσα αναμένεται να δούμε στην ταινία, συμπεριλαμβανομένης και της σκηνής στα διάσημα σκαλιά που κατέβαινε ο Χοακίν Φίνιξ στο πρώτο φιλμ.

Ενώ τα μέλη της παραγωγής προσπάθησαν να καλύψουν τα γυρίσματα της σκηνής από τα… αδιάκριτα μάτια, ο κόσμος ήταν απτόητος και άρχισε να απαθανατίζει το στιγμιότυπο, πριν αυτό προβληθεί στη μεγάλη οθόνη των σινεμά όλου του πλανήτη.

SHE’S SINGING AND DANCING DOWN THE STAIRS!!! #Joker2 pic.twitter.com/kviI9xniDD