Η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, Λίντσεϊ Λόχαν (Lindsay Lohan) αρραβωνιάστηκε και ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός μέσω των λογαριασμών της στα social media.

Η 35χρονη Λίντσεϊ Λόχαν πλέει σε πελάγη ευτυχίας καθώς αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό της, τον Bader Shammas και δημοσίευσε φωτογραφίες, στις οποίες και οι δυο λάμπουν από χαρά. Στο αριστερό χέρι της ηθοποιού φαίνεται και το δαχτυλίδι, με το οποίο ο σύντροφός της, έκανε πρόταση γάμου.

«Η Αγάπη μου. Η ζωή μου. Η οικογένειά μου. Το μέλλον μου», έγραψε η Λίντσεϊ Λόχαν στη λεζάντα της σειράς φωτογραφιών που δημοσίευσε στο Instagram, ενώ έκανε και ένα ανάλογο post στο Twitter.

Σύμφωνα με τον Independent, η Λίντσεϊ Λόχαν είναι ζευγάρι με τον Bader Shammas τα τελευταία δύο χρόνια και ζουν στο Ντουμπάι. Η Αμερικανίδα μένει στο Ντουμπάι τα τελευταία επτά χρόνια.

My love. My life. My family. My future. @bader.shammas #love https://t.co/VRNOlGN9pZ