Το «Χρώμα του 2024» είναι το Peach Fuzz, σύμφωνα με την Pantone, τη γνωστή αμερικανική εταιρεία χρωμάτων και design, η οποία συνεχίζει την παράδοσή της να ανακοινώνει το «επίσημο» χρώμα κάθε έτους εδώ και 25 χρόνια. Πρόκειται για τον κωδικό 13-1023 και – φυσικά – μοιάζει με ροδάκινο.

Το Peach Fuzz, το «Χρώμα του 2024» που πλησιάζει αυτό του ροδάκινου, αποτελεί μια απαλή και ελκυστική απόχρωση μεταξύ ροζ και πορτοκαλί, η οποία προσφέρει μια «τρυφερότητα, μεταδίδοντας ένα μήνυμα φροντίδας, κοινότητας και συνεργασίας» και αποτελεί «ευκαιρία για θεραπεία και ενδοσκόπηση», σύμφωνα με την Pantone.

Το ίδιο τόνισε και η διευθύντρια του ινστιτούτου της Pantone, Leatrice Eiseman, πως το Peach Fuzz έχει την ικανότητα να προσφέρει άνεση και εσωτερική γαλήνη.

Το 2024 θα είναι η 25η επέτειος του προγράμματος Pantone Color of the Year. Ξεκίνησε το 1999 με το Pantone 15-4020 Cerulean Blue και πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα φαινόμενο, καθώς η εταιρεία σκοπεύει να εκφράσει την επικρατούσα τάση και διάθεση της παγκόσμιας κοινότητας μέσω των χρωμάτων.

Pantone Color of the Year 2024: PANTONE 13-1023 Peach Fuzz.



A velvety gentle peach whose all-embracing spirit enriches mind, body, and heart.



