Η Ριάνα (Rihanna) είναι εκθαμβωτική στο νέο βίντεο που ανέβασε ενόψει της εμφάνισής της στο Halftime Show του Super Bowl 2023, στο ημίχρονο δηλαδή του μεγάλου τελικού του Αμερικανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (NFL).

Φορώντας μια ολόσωμη μαύρη φόρμα με βαθύ ντεκολτέ και νέον λαχανί γούνα, η Ριάνα δείχνει καλύτερη από ποτέ, λίγες εβδομάδες πριν κάνει την επιστροφή της στα μουσικά δρώμενα, καθώς το Super Bowl θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου.

Καθώς η σιλουέτα της 34χρονης σούπερ σταρ έρχεται στο επίκεντρο του βίντεο, ακούγεται μια φωνή που λέει «πέρασαν 2.190 μέρες», ενώ μια άλλη λέει: «Rihanna, πού ήσουν;» (μτφ. “Rihanna, where have you been?”), κάνοντας ένα παιχνίδι με τις λέξεις και το ομώνυμο τραγούδι της Ριάνα.

Το τελευταίο άλμπουμ της Ριάνα, με τίτλο «Anti», κυκλοφόρησε το 2016 και οι θαυμαστές της περιμένουν 6 χρόνια για να δουν τη συνέχεια της καριέρας της. Η τελευταία της ζωντανή εμφάνιση ήταν στα βραβεία Γκράμι του 2018. Ακόμα μια φωνή ακούγεται στο βίντεο να λέει: «Σε περιμέναμε!».

Η Ριάνα θα εμφανιστεί στη σκηνή του Super Bowl 2023, καθώς το NFL συνεργάζεται με την Apple Music. Υπενθυμίζεται ότι είχε πει «όχι» στην πρόταση του Αμερικανικού Πρωταθλήματος να τραγουδήσει ζωντανά στο ίδιο σόου του τελικού του 2019.

Αν και κυκλοφόρησε πρόσφατα το τραγούδι «Lift Me Up», που συμπεριλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever», δεν σημαίνει ότι η Ριάνα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το 9ο άλμπουμ της. Πάντως, η ίδια δήλωσε ότι νιώθει λίγο άγχος για την επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις, αφού το Super Bowl 2023 αναμένεται να παρακολουθήσουν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη.