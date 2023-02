Σιχάθηκε την τοξικότητα των social media και αποφάσισε να απέχει. Αλλά επειδή χρειάζονται για την προώθηση της δουλειάς της, η Selena Gomez αποφάσισε να «δώσει τα κλειδιά» στους βοηθούς της.

Το αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Vanity Fair. Πλέον, τα social media της τα χειρίζονται οι βοηθοί της και όχι η ίδια η Selena Gomez, εξαιτίας της τοξικότητας που εισέπραττε απ’ αυτά.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός (εκ των πρωταγωνιστών της σειράς που κάνει θραύση Only Murders in the Building), μίλησε στο Vanity Fair για τη μουσική και το νέο της άλμπουμ.

Είπε ότι θέλει να η μουσική της να κάνει τους ανθρώπους χαρούμενους.

Στη συνέντευξη που έδωσε με αφορμή το νέο εξώφυλλo του Vanity Fair, η Selena Gomez μοιράστηκε νέες λεπτομέρειες σχετικά με το ύφος της μουσικής του επερχόμενου άλμπουμ της, λέγοντας ότι επιλέγει έναν «πολύ ποπ» ήχο.

«Αν μπορούσα, πιθανότατα θα έγραφα μπαλάντες όλη μου τη ζωή, αλλά θέλω να παράγω μουσική που θα κάνει τους ανθρώπους να χαμογελούν», είπε.

«Η μουσική που κάνω αυτή τη στιγμή αφορά αληθινά πράγματα που ζω. Είναι πραγματικά (το νέο άλμπουμ) δυνατό, δυνατό ποπ».

«Το θέμα είναι γενικά η ελευθερία, η ελευθερία από τις σχέσεις, η ελευθερία από το σκοτάδι», πρόσθεσε.