Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο δέκατο στούντιο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift).

Σύμφωνα με τον Guardian, το «Midnights» είναι πιθανό να κατακτήσει την κορυφή με τις περισσότερες πωλήσεις για το 2022.

Το «Midnights», σύμφωνα με το δημοσίευμα του ΕΤ, κυκλοφόρησε όταν οι δείκτες του ρολογιού έδειξαν μεσάνυχτα στην Ανατολική Ακτή και αμέσως μετά η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε έναν από τους βασικούς συνεργάτες της, τον Τζακ ‘Αντονοφ (Jack Antonoff).

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) χαρακτήρισε τον Τζακ ‘Αντονοφ «συγκυβερνήτη» μίας «άγριας κούρσας» δημιουργώντας μαζί του «προσωπικές ιστορίες νυχτερινής αυπνίας».

«Είναι φίλος ζωής (αυθάδης το ξέρω, αλλά επιμένω σε αυτό). Συνεργαζόμαστε μουσικά για σχεδόν μια δεκαετία ΟΜΩΣ… αυτό είναι το πρώτο άλμπουμ που είμαστε οι «βασικοί συνεργάτες», έγραψε, και δημοσίευσε παράλληλα ένα slideshow με φωτογραφίες του.

«Ο Τζακ και εγώ βρεθήκαμε στη Νέα Υόρκη, μόνοι, να ηχογραφούμε κάθε βράδυ, να ξενυχτάμε και να εξερευνούμε σκέψεις «άυπνων νυχτών» του παρελθόντος. Το «Midnights» είναι ένα κολάζ έντασης με σκαμπανεβάσματα και άμπωτες και ροές.

Η ζωή μπορεί να είναι σκοτεινή, έναστρη, μπερδεμένη, τρομακτική, ηλεκτρισμένη, ζεστή, ψυχρή, ρομαντική ή μοναχική», κατέληξε η Τέιλορ Σουίφτ. «Ακριβώς όπως το «Midnights».

Η Τέιλορ Σουίφτ ανέβασε στους λογαριασμούς της στα social media το teaser για το βίντεο όπου συμμετέχουν οι Laura Dern, Laith Ashley, Mary Elizabeth Ellis, John Early, Mike Birbiglia μεταξύ άλλων. Η σειρά των βίντεο για το άλμπουμ «Midnights» επικυρώνει την συνεργασία της Τέιλορ Σουίφτ με την κινηματογραφίστρια Rina Yang.

Το πρώτο οπτικοποιημένο κομμάτι, από το τρίτο τραγούδι του άλμπουμ της, «Anti-Hero» θα κυκλοφορήσει σήμερα στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Here’s the teaser trailer for the videos I’ve made for Midnights 🌌 Thank you @amazonmusic for premiering this, the first video for Anti-Hero will be out tomorrow at 8am ET. And Midnights will be here SO SOON!!!https://t.co/jjqUNkpPke pic.twitter.com/xzmqXa5Cqy