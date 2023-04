Η Αμερικανίδα σταρ του Χόλιγουντ και της μόδας, η Zendaya, είναι το πρόσωπο της ολοκαίνουργιας καμπάνιας του διάσημου οίκου Louis Vuitton για την εμβληματική τσάντα Capucines.

Μέσα από το διάσημο φακό των Μερτ Άλας (Mert Alas) και Μάρκους Πίγκοτ (Marcus Piggott), με φόντο τη θάλασσα της Κυανής Ακτής, η Zendaya ποζάρει με την τσάντα Capucines για λογαριασμό της Louis Vuitton.

Σύμφωνα με το γαλλικό οίκο, η τσάντα Capucines η οποία «δημιουργήθηκε από τον Νικολά Γκεσκιέρ το 2013 πήρε το όνομά της από τον παριζιάνικο δρόμο Rue Neuve-des-Capucines, όπου ο Louis Vuitton άνοιξε το πρώτο του κατάστημα το 1854».

Είναι φτιαγμένη από δέρμα Taurillon, συνδυάζει πολλαπλά στυλ και περιλαμβάνει το διάσημο μονόγραμμα του οίκου.

#Zendaya and the Capucines. #LouisVuitton reveals Actress Zendaya as the new House Ambassador, showcasing the iconic #LVCapucines in her first campaign with the Maison. Discover more at https://t.co/Yo9fYKdvHN pic.twitter.com/FTc990KtoI