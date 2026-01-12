Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απέφυγε να απαντήσει για τον Αλέξανδρο Λυκούδη, μετά τις φήμες χωρισμού

Ένα ταξίδι στο Ντουμπάι με φίλους και ο εορτασμός των γενεθλίων της χωρίς τον σύντροφό της, πυροδότησαν τις φήμες χωρισμού για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και τον Αλέξανδρο Λυκούδη.

Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» συνάντησε την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα και οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (12.01.2026). Η influncer μίλησε για όλα αλλά απέφυγε να απαντήσει για τον Αλέξανδρο Λυκούδη και αν έχουν πάρει χωριστούς δρόμους…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πώς μας ανακαλύψατε δεν ξέρω και δεν έχουμε ανεβάσει τίποτα για αυτή την επιστροφή! Είναι περίεργο πράγμα… Πάρα πολύ καλά πέρασα, ξεκουράστηκα, ήταν αρκετές μέρες. Ήταν ωραία, γιορτινά. Οι γιορτές στο Ντουμπάι ήταν φανταστικές. Πολύ λαμπερές, είδαμε πολλούς Έλληνες. Περνάμε ωραία κάθε χρόνο που πάμε στο Ντουμπάι», είπε αρχικά για το ταξίδι της.

«Φανταστικά ήταν και τα γενέθλιά μου, με τους καλύτερους φίλους. Τα γιόρτασα, όπως τους έπρεπε νομίζω. Κάθε χρόνο και καλύτερα», πρόσθεσε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

«Ήταν μία γεμάτη, ολοκληρωμένη χρονιά. Πάντα κάνουμε απολογισμό γενικά με το νέο έτος. Όλα καλά», είπε για τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι στόχοι μου για φέτος είναι δουλειά, ταξίδια πολλά, να περνάμε καλά, να είμαστε ωραία και γενικότερα γαλήνη, να μην υπάρχουν εντάσεις», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Όταν ο δημοσιογράφος της είπε ότι ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Λυκούδης έλειπε από τις φωτογραφίες του πάρτι γενεθλίων της, η γνωστή influencer θέλησε να κλείσει άμεσα τη συζήτηση, λέγοντας: «Καλή συνέχεια».

«Τι τίτλο θα έβαζες στο relationship status σου;», της είπε τότε ο ρεπόρτερ και εκείνη απάντησε: «Άντε πάλι με τα ερωτηματικά και τους τίτλους. Τι τραβάω…».

«Καλή χρονιά παιδιά, φιλάκια», πρόσθεσε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες χωρισμού.