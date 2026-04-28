Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ενοχλήθηκε με youtuber που δεν την αναγνώρισε σε ποδοσφαιρικό αγώνα

«Δεν ξεκινάς καλά, δεν μιλάς ωραία», του απάντησε όταν τη ρώτησε πώς τη λένε
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που έγινε το Σάββατο (25.04.2026) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ κέρδισε το κύπελλο και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απολάμβανε τον αγώνα μέχρι τη στιγμή που ένας youtuber, o MVPanos, που ασχολείται με αθλητικά θέματα και ειδήσεις θέλησε να της πάρει δηλώσεις. Ωστόσο, ο νεαρός δεν αναγνώρισε τη γνωστή επιχειρηματία και infuencer γεγονός που της προκάλεσε… εκνευρισμό.

Στη συνέχεια εκείνος μοιράστηκε με τους θαυμαστές του στα social media το σχετικό απόσπασμα με τον διάλογο που είχε με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. 

@mvpanosgr Link στο προφίλ για το full video #mvpanos ♬ original sound – SPAM LIKE = BLOCK

Ακολουθεί ο διάλογος που είχαν μεταξύ τους:

MVPanos: Πώς σε λένε;

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Δεν ξεκινάς καλά, δεν μιλάς ωραία.

MVPanos: Δεν ξέρω πώς σε λένε, αλήθεια σου λέω.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ε, τότε, δεν χρειάζεται να ανήκω σε αυτό το vlog.

MVPanos: Αλήθεια; Εγώ αθλητικά βλέπω, δεν βλέπω πολύ lifestyle.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ε, αυτά τα λάθη κάνεις.

MVPanos: Πώς το είδες το ματς;

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Εξαιρετικό.

MVPanos: Απλή, λιτή και απέριττη.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Λακωνική.

