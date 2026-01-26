Η Άμπερ Χερντ σπάει τη σιωπή της για τη διαμάχη με τον Τζόνι Ντεπ στο ντοκιμαντέρ Silenced: «Έχω χάσει την ικανότητά μου να μιλάω»

Μία σπάνια δήλωση σχετικά με τις δικαστικές διαμάχες που είχε με τον πρώην σύζυγό της, Τζόνι Ντεπ, στο πλαίσιο νέου ντοκιμαντέρ έκανε η Άμπερ Χερντ.

Η ηθοποιός Άμπερ Χερντ συμμετέχει στην ταινία με τίτλο «Silenced», η οποία έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς και επικεντρώνεται στην εργαλειοποίηση των νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον των θυμάτων κακοποίησης. Στην ταινία, η Χερντ συνομιλεί με τη σκηνοθέτιδα Σελίνα Μάιλς για τον απόηχο των ευρέως δημοσιοποιημένων δικαστικών υποθέσεων που αντιμετώπισε η ίδια και ο Ντεπ.

«Αυτό δεν αφορά εμένα. Έχω χάσει την ικανότητά μου να μιλώ», λέει η ηθοποιός στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το Variety και συνεχίζει: «Δεν είμαι εδώ για να πω την ιστορία μου – ούτε το επιθυμώ. Στην πραγματικότητα, δεν θέλω να χρησιμοποιώ πια τη φωνή μου. Αυτό είναι το πρόβλημα».

Η διεθνούς φήμης δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζένιφερ Ρόμπινσον η οποία συνεργάστηκε με την Χερντ όταν ο Ντεπ κατέθεσε μήνυση κατά της βρετανικής εφημερίδας The Sun, συμμετέχει επίσης στο ντοκιμαντέρ.

Σχολιάζοντας τη δίκη κατά της εφημερίδας, η Χερντ ανέφερε: «Θυμάμαι ότι στο τέλος της δίκης, μου ήρθε η ιδέα να πω κάτι στον Τύπο. Η [Ρόμπινσον] με ρώτησε αν ήμουν σίγουρη για αυτό. [Σκέφτηκα]: “Αν μου επιτεθούν, αυτό θα κάνει το επιχείρημά μου ακόμα πιο προφανές”. Δεν είχα καταλάβει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ χειρότερα για μένα ως γυναίκα, επειδή χρησιμοποίησα τη φωνή μου».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, το «Silenced» αφηγείται επίσης την ιστορία του «αγώνα της Καταλίνα Ρουίς-Ναβάρο για την ελευθερία του Τύπου στην Κολομβία», καθώς και τη «μάχη της Μπρίτανι Χίγκινς μέσα στο πολιτικό κατεστημένο της Αυστραλίας».

«Όταν οι γυναίκες μιλούν ανοιχτά, ισχυρά συστήματα κινητοποιούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν», σημειώνεται στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ.

Επιπλέον στο «Silenced», η Χερντ δήλωσε πως εμπνέεται από εκείνες που επιλέγουν να μιλήσουν ανοιχτά.

«Μου δίνει δύναμη να βλέπω άλλους ανθρώπους να δίνουν αυτή τη μάχη. Γυναίκες που είναι αρκετά γενναίες ώστε να αντιμετωπίσουν την ανισορροπία εξουσίας», εξήγησε.

«Κοιτάζοντας το πρόσωπο της κόρης μου καθώς μεγαλώνει και σιγά-σιγά αρχίζει να κάνει τα πρώτα της βήματα σε αυτόν τον κόσμο… πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα», συμπλήρωσε.

Η Χερντ είναι μητέρα τριών παιδιών, των διδύμων Όσεαν και ‘Αγκνες και της 5χρονης Ούνα Πέιτζ, όπως αναφέρει το People.