Η Ανδρομάχη ανανέωσε το συμβόλαιό της με την Panik Records

Η Panik Records και η Ανδρομάχη ανανεώνουν τη συνεργασία τους και ο σκοπός τους είναι να συνεχίσουν μαζί να δημιουργούν τραγούδια που θα γίνονται επιτυχίες.

Πρόσφατα, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και η νεαρή καλλιτέχνιδας υπέγραψαν την ανανέωση των συμβολαίων, έχοντας δίπλα τους όλη την ομάδα της εταιρείας. Η Ανδρομάχη είναι μία από τις πιο χαρισματικές ερμηνεύτριες της γενιάς της.

Μάλιστα, την ξεχωριστή καλλιτέχνιδα σύστησε στο κοινό η Panik και μαζί έχουν κυκλοφορήσει διαδοχικές επιτυχίες που «σαρώνουν» και γίνονται viral στο TikTok, με πιο πρόσφατα τα τραγούδια «Σούσουρο», «Πάρε ρεπό» και «Καλέ… ποιός είναι αυτός;».

Το δισκογραφικό ντεμπούτο της Ανδρομάχης έγινε το 2017 με «Το Φεγγάρι» και, έκτοτε, με συνεχή και συστηματική δουλειά, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπητές τραγουδίστριες της γενιάς της.

Εκτός από τις δισκογραφικές επιτυχίες, στο ενεργητικό της έχει μεγάλες επί σκηνής συνεργασίες όπως με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Θοδωρή Φέρρη και τον Νίκο Οικονομόπουλο, καθώς και sold out solo εμφανίσεις, ενώ εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision του 2022.