Η Άννα Φλωρινιώτη στο νοσοκομείο με φλεβική ανεπάρκεια – Η φωτογραφία στο κρεβάτι με χειρουργική ρόμπα

Η γνωστή τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επέμβαση
Άννα Φλωρινιώτη
H Άννα Φλωρινιώτη / NDP PHOTO

Μία περιπέτεια υγείας πέρασε το τελευταίο το διάστημα η Άννα Φλωρινιώτη και βρέθηκε στο νοσοκομείο.

Η γνωστή τραγουδίστρια και κόρη του αείμνηστου Γιάννη Φλωρινιώτη μοιράστηκε το πρωί της Τετάρτης (10.09.2025) μία φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σε αυτήν, η Άννα Φλωρινιώτη φορούσε χειρουργική ρόμπα και ευχόταν στον εαυτό της «καλή επιτυχία».

Το TLIFE και η Γεωργία Τσίντζα επικοινώνησαν μαζί της και εκείνη αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε, τονίζοντας ότι είχε φλεβική ανεπάρκεια. Παράλληλα δήλωσε ότι έκανε το χειρουργείο, όλα πήγαν καλά και πλέον βρίσκεται στο σπίτι της. 

«Καλή μου επιτυχία», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Άννα Φλωρινιώτη στο Instgram.

H ανάρτηση της Άννας Φλωρινιώτη
H ανάρτηση της Άννας Φλωρινιώτη

«Δεν είναι κάτι. Ήταν κάτι προγραμματισμένο. Είχα φλεβική ανεπάρκεια και έπρεπε να πάω να τις αφαιρέσω τις φλέβες αυτές. Δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Απλά έπρεπε να βγούνε για να μη γίνει ανησυχητικό. Τώρα είμαι καλά. Έχω βγει από το νοσοκομείο και είμαι καλά», δήλωσε η τραγουδίστρια. 

