Η Άννα Κέντρικ «ενοχλήθηκε» με τη δικαστική διαμάχη των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι

Η Μπλέικ Λάιβλι και η Άννα Κέντρικ βαδίζουν στα βαθιά νερά για να διατηρήσουν τη φιλία τους εν μέσω δικαστικής μάχης με τον πρωταγωνιστή της ταινίας «It Ends With Us» Τζάστιν Μαλντόνι.

Ενώ οι συμπρωταγωνίστριες του Simple Favor, Μπλέικ Λάιβλι και Άννα Κέντρικ προετοιμάζονται για το σίκουελ της ταινίας τους, Another Simple Favor, οι θαυμαστές στα social media υποψιάζονται κάποια ένταση μεταξύ των δύο.

«Τα σχόλια στο Instagram την έχουν αναστατώσει, ειδικά αυτά που λένε ότι οι θαυμαστές αρνούνται τώρα να δουν την ταινία επειδή δεν θέλουν να υποστηρίξουν τον Blake», είπε μια πηγή στο PEOPLE. Η πηγή πρόσθεσε ότι η Άννα Κέντρικ «δεν έχει συνηθίσει να βρίσκεται ανάμεσα σε κανένα δράμα».

Υπήρξαν επίσης αναφορές για μια κόντρα μεταξύ των δύο σταρ, με ένα μήλο της έριδος να λέγεται για τη χρέωση για την ταινία.

Καθαρίζοντας τον αέρα στις εικασίες, μια άλλη πηγή μοιράστηκε, «Δεν υπάρχει κόντρα. Η ταινία βρίσκεται στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού του πώς θα μοιάζει ο Τύπος και ο Μπλέικ και η Άννα θα κάνουν κάποια πράγματα μαζί».

Αυτό έρχεται αφότου το νομικό δράμα της Blake Lively με τον συμπρωταγωνιστή του It Ends With Us, Justin Baldoni, πήρε μια στροφή προς το χειρότερο καθώς έδωσε στη δημοσιότητα τις αποδείξεις των υποτιθέμενων αλληλογραφιών της μαζί του και τον συντονιστή οικειότητας, που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της αγωγής της.

Το Another Simple Favor, μια συνέχεια του θρίλερ του 2018, πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ SXSW στο Austin του Τέξας, στις 7 Μαρτίου.

Η Colleen Hoover διέγραψε τις φωτογραφίες των Lively και Baldoni

Η Colleen Hoover επέστρεψε στο Instagram μετά από μια σύντομη παύση. Η συγγραφέας The It Ends With Us απενεργοποίησε τον λογαριασμό της πριν από τρεις εβδομάδες εν μέσω του συνεχιζόμενου νομικού δράματος του Justin Baldoni και της Blake Lively. Ενώ η 45χρονη βρίσκεται ξανά στην πλατφόρμα, έκανε αθόρυβα κάποιες αλλαγές που δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους θαυμαστές της.

Η συγγραφέας διέγραψε όλες τις φωτογραφίες της Λάιβλι και της Μπαλντόνι, οι οποίες πρωταγωνίστησαν στη ρομαντική-δραματική ταινία που βασίστηκε στο βιβλίο της με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Ο λογαριασμός του Hoover στο Instagram, ο οποίος έχει δύο εκατομμύρια ακόλουθους, είχε στο παρελθόν αρκετές φωτογραφίες της ηθοποιού και του σκηνοθέτη.

Ενώ η Χούβερ έσβησε όλες τις φωτογραφίες τους από τον λογαριασμό της, κράτησε ακόμα κάποιες ανακοινώσεις για το casting και μια ανάρτηση αφιερωμένη στους θαυμαστές της, ανά Σελίδα Έξι. Ο συγγραφέας αποχώρησε από το Instagram στα τέλη Ιανουαρίου, καθώς ο δικαστικός αγώνας μεταξύ της Baldoni και της Lively εντάθηκε, με την τελευταία να καταθέτει μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση κατά της 41χρονης.

Η σταρ του Gossip Girl κατηγόρησε την Baldoni ότι δημιούργησε ένα «εχθρικό» εργασιακό περιβάλλον στο πλατό, προσθέτοντας σκηνές στην ταινία χωρίς τη συγκατάθεσή της και ενορχήστρωσε μια «εκστρατεία συκοφαντίας» εναντίον της για να αμαυρώσει τη δημόσια εικόνα της.

Η Μπλέικ Λάιβλι έχει κατηγορηθεί εμμέσως ως «σκληρή» από έναν βοηθό σκηνοθέτη που εργάστηκε στην ταινία του 2018 A Simple Favor.

Η Barbara Szeman, η οποία έχει επίσης τίτλους σε ταινίες όπως το Suicide Squad και το Flatliners, φαίνεται ότι πήγε στο Instagram για να μοιραστεί μερικές λεπτομέρειες σχετικά με την εμπειρία της από τη συνεργασία με τη Lively, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον συμπρωταγωνιστή της It Ends With Us Justin Baldoni .

Τα σχόλιά της δημοσιεύτηκαν αφού ο Βρετανός ηθοποιός Χένρι Γκόλντινγκ, ο οποίος πρωταγωνιστεί δίπλα στη Lively στο A Simple Favor, μοιράστηκε μια αφίσα του σίκουελ της ταινίας, Another Simple Favor, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στο Prime Video την 1η Μαΐου.

«Συνεργάστηκα μαζί σου στο πρώτο. Η εμπειρία μου με όλους ήταν απολύτως εκπληκτική, εκτός από κάποιον που είναι ο λόγος που σταμάτησα να είμαι AD. Μαντέψτε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος…», έγραψε.

Καθώς αρκετοί άνθρωποι άρχισαν να απαντούν στο σχόλιο της Szeman, αποφάσισε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και αργότερα έγραψε: «Ευχαριστώ για την καλοσύνη. Θέλω να αποφύγω την προσοχή γύρω από αυτό, αλλά θα πω ότι ήταν σκληρή με πολλούς.

Ο επικεφαλής του WME λέει ότι «απέλυσε» τον Justin Baldoni

Ο Justin Baldoni φέρεται να αποσύρθηκε από το πρακτορείο ταλέντων WME λόγω των συμμαχιών της εταιρείας με τους «καλούς ανθρώπους» Blake Lively και Ryan Reynolds.

Ο Ari Emmanuel , ο διευθύνων σύμβουλος της μητρικής εταιρείας του WME, Endeavor, εμφανίστηκε στο podcast «Freakonomics» την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου και συζήτησε το συνεχιζόμενο νομικό έπος.

«Εννοώ ότι είναι μια κακή κατάσταση με αυτό που κάνει ο Baldoni…», είπε ο Emmanuel κατά τη διάρκεια της ζωντανής ηχογράφησης. «[Ήταν πελάτης μου] μέχρι που τον απέλυσα». Όταν ρωτήθηκε αν ο Emmanuel απέλυσε συγκεκριμένα τον Baldoni, είπε περιληπτικά, «Είμαι των μέσων ή των άκρων. Και είναι καλοί άνθρωποι».