«Η Άννα Βίσση είναι σπουδαία για το είδος που εκπροσωπεί, αλλά δεν είναι Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Κάλλας», είπε ο Θανάσης Λάλας

Τη γνώμη του για την Άννα Βίσση εξέφρασε δημοσίως ο Θανάσης Λάλας, αναφέροντας ότι είναι καλή τραγουδίστρια για το είδος της αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με «ιερά τέρατα» της μουσικής, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκις και η Μαρία Κάλλας.

Ο Θανάσης Λάλας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και τον Νίκο Συρίγο και αυτή προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (30.11.2025), όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για την τηλεόραση, αλλά και για την Άννα Βίσση.

«Πολλά πράγματα στην ΕΡΤ είναι καλά, δόθηκε η ευκαιρία σε κάποιους να κάνουν καλές εκπομπές», είπε αρχικά ο Θανάσης Λάλας.

Ο Θανάσης Λάλας είπε στη συνέχεια: «Σε κανένα μέρος του κόσμου τα talk shows δεν είναι μετά τις 12 το βράδυ, είναι στην prime time. Ποτέ δεν μου έχει προταθεί κάτι για την τηλεόραση, γιατί λέω αυτά που λέω. Ευτυχώς που υπάρχουν οι σατιρικές εκπομπές και λέγονται σοβαρά πράγματα, ενώ θα έπρεπε να τα λένε οι δημοσιογράφοι».

Ο Θανάσης Λάλας ανέφερε επίσης: «Η Άννα Βίσση θα μπορούσε να γεμίσει ακόμα πέντε φορές το Παναθηναϊκό Στάδιο, αλλά θα την προτιμούσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι σπουδαία για το είδος που εκπροσωπεί, αλλά δεν είναι Θεοδωράκης, δεν είναι Χατζιδάκις, δεν είναι Κάλλας. Η Βίσση είναι Βίσση, είναι κάτι στο είδος της πολύ σημαντικό».