Η Αντζελίνα Τζολί με την κόρη της, Βιβιέν, σε βραδινή έξοδο – Μαζί με την Κρίστεν Μπελ σε πρεμιέρα μιούζικαλ

Λίγες μόνο μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι η κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Βιβιέν, απαρνήθηκε το επίθετο του πατέρα της και κράτησε μόνο το επίθετο της μητέρας της, η ίδια έκανε μαζί με την μητέρα της μια σπάνια εμφάνιση.

Ο Μπραντ Πιτ δεν έχει αντιδράσει έκτοτε, ωστόσο η Αντζελίνα Τζολί και η κόρη της Βιβιέν βρέθηκαν στην πρεμιέρα της παράστασης «Reefer Madness: The Musical» στο Λος Άντζελες επιβεβαιώνοντας την αγάπη τους για το θέατρο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και η 15χρονη κόρη της πόζαραν στο κόκκινο χαλί του θεάτρου «Whitley» μαζί με την Κρίστεν Μπελ (Kristen Bell), η οποία πρωταγωνίστησε στην ταινία από την οποία έγινε η διασκευή της παράστασης.

Η Τζολί επέλεξε να φορέσει ένα εφαρμοστό μαύρο σακάκι, στενό παντελόνι και ένα λευκό μπλουζάκι, στο οποίο ήταν τυπωμένο μία γκρι γραβάτα. Φωτογραφήθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου πριν μπει στην αίθουσα με την κόρη της για να παρακολουθήσουν το μιούζικαλ, το οποίο η Μπελ έχει αναλάβει την παραγωγή.

🆕#AngelinaJolie and Vivienne Jolie attend the opening night performance of “Reefer Madness: The Musical” with matching suits at The Whitley on May 30, 2024 in Los Angeles, California. pic.twitter.com/F6llRNYjLb