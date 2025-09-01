Lifestyle

Η Αποστολία Ζώη αναπολεί τις καλοκαιρινές της διακοπές – «Μου λείπουν ήδη»

Οι φωτογραφίες της αγαπημένης τραγουδίστριας από την θάλασσα
Η τραγουδίστρια Αποστολία Ζώη αναπολεί από τώρα τις καλοκαιρινές της διακοπές και υποδέχθηκε τον Σεπτέμβριο με φωτογραφίες από την παραλία.

Η Αποστολία Ζώη είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media με την τραγουδίστρια να μοιράζεται συχνά φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Σε νέα της ανάρτηση ανέβασε φωτογραφίες από την παραλία και πόζαρε με ένα χρυσό ολόσωμο μαγιό και καφτάνι, μπροστά στη θάλασσα.

 
 
 
 
 
Στην λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, ανέφερε πόσο της λείπει ήδη το καλοκαίρι.

