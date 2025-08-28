Η Αριέλ Κωνσταντινίδη θηλάζει τη νεογέννητη κόρη της – Οι τρυφερές φωτογραφίες

Η γνωστή ηθοποιός και συγγραφέας Άριελ Κωνσταντινίδη διανύει μια από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής της, καθώς πριν μερικές εβδομάδες έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί.

Η Άριελ Κωνσταντινίδη γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο, όπως έχει αποκαλύψει η ηθοποιός αποφάσισε να κάνει μόνη της, χωρίς να έχει κάποιον σύντροφο

«Δεν θα ήθελα να εξαρτηθώ από έναν άνδρα ή από ένα συναίσθημα που μπορεί να μου προκαλέσει ένας άνδρας και να έχουμε ένα παιδί «σέντρα» για οτιδήποτε συμβαίνει μεταξύ μας.

Ήταν ξεκάθαρη η απόφασή μου ότι δεν θέλω το πλαίσιο του συντρόφου και του γάμου», είχε δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της στη Σάσα Σταμάτη.

Το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου η Άριελ Κωνσταντινίδη ανήρτησε τρεις τρυφερές φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη της, από την ώρα που τη θήλαζε.

Οι φωτογραφίες συνοδεύονται από ένα λιτό αλλά συγκινητικό μήνυμα, στο οποίο εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

«Όταν μια γυναίκα εμπνέεται και δημιουργεί για ΟΛΕΣ εμάς που θηλάζουμε. Ευχαριστούμε Μαρία. Ενωμένες, δημιουργικές, αλληλέγγυες. Είσαι άγγελος», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άριελ Κωνσταντινίδη