Lifestyle

Η Δανάη Μπάρκα επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση – Η ανακοίνωση με το χαρακτηριστικό μπλουζάκι

Ο γάμος θα γίνει στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία
μπάρκα
Δανάη Μπάρκα / Φωτο instagram

Η Δανάη Μπάρκα ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας μαζί με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου στο ξενοδοχείο της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου, στη Μεσσηνία.

Μπορεί η Δανάη Μπάρκα να μη συνηθίζει να μιλάει για την προσωπική ζωή της, αυτή τη φορά όμως δεν κρατήθηκε επιβεβαιώνοντας της φήμες περί γάμου σε σημερινή (29/4/2026) ανάρτησή της στο instagram και φορώντας ένα μπλουζάκι – ταμπέλα.

Με αφορμή την θεατρική πρεμιέρα της παράστασης «Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα» στην Θεσσαλονίκη, η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες από τη συμπρωτεύουσα, φορώντας μπλουζάκι το οποίο έγραφε: «In my bride era, but tonight we have a premiera». Έτσι για πρώτη φορά ανακοίνωσε ότι θα ντυθεί νύφη.

«It’s official. Έχουμε πρεμιέρα! Ξεκινάμε με Ζαμπέτα στην Θεσσαλονίκη και η χαρά μας είναι τεράστια! Από σήμερα και στο Ράδιο Σίτυ σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε, να γελάσουμε, να χορέψουμε, να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε στην παλιά Ελλάδα μας! Για 2 εβδομάδες, στην πανέμορφη αυτή πόλη».

Ο γάμος πρόκειται να τελεστεί στη Μεσσηνία, έναν αγαπημένο τόπο της Δανάης Μπάρκα καθώς διατηρεί με τη μητέρα της κτήμα με ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ετοιμάζουν ένα τριήμερο γλέντι για τον γάμο τους, ενώ θα ακολουθήσει ένα after wedding πάρτι στη Σέριφο, όπου δραστηριοποιείται ο επιχειρηματίας.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@danai_barka)

Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους του ζευγαριού βρίσκονται, ο Νίκος Κοκλώνης, η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με την Κατερίνα Γερονικολού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo