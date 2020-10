Η δημόσια απάντηση της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου στο εξώδικο του Τριαντάφυλλου

Το δρόμο της δικαιοσύνης πήρε η διαμάχη ανάμεσα στην Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και τον Τριαντάφυλλο.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και ο γνωστός καλλιτέχνης, που συνεργάστηκαν στο Just the 2 of us, φαίνεται πως δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις μετά την αποχώρησή τους από το μουσικό show.

Έτσι, μετά τις κατηγορίες εκείνης σχετικά με την απόπειρα ξυλοδαρμού και την αποστολή εξώδικου από τον Τριαντάφυλλο, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου απάντησε δημόσια σε αυτό.

