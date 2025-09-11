Lifestyle

Η Έλενα Παπαρίζου «πόσταρε» φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία και εύχεται «καλή σχολική χρονιά φιλαράκια μου»

Με τις ρετρό φωτογραφίες της στο Instagram, η Έλενα Παπαρίζου έκανε μία αναδρομή στο ξέγνοιαστο παρελθόν
Στιγμιότυπα με την ίδια ως παιδί «ανέβασε» η Έλενα Παπαρίζου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Αφορμή της νοσταλγικής της ανάρτησης, το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.

Με τις ρετρό φωτογραφίες της στο Instagram, η Έλενα Παπαρίζου έκανε μία αναδρομή στο ξέγνοιαστο παρελθόν, όταν και η ίδια η δημοφιλής τραγουδίστρια ήταν μαθήτρια.

Στο πρώτο από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους followers της, ποζάρει φορώντας λευκά ρούχα σε εξωτερικό χώρο.

Ακολούθησε μία ακόμα εικόνα με την Έλενα Παπαρίζου να χαμογελά στον φωτογραφικό φακό, έχοντας μία κορδέλα στα μαλλιά της.

 
 
 
 
 
Στη λεζάντα της ανάρτησή της, η τραγουδίστρια έγραψε: «Καλή σχολική χρονιά φιλαράκια μου».

