Η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε καλοκαιρινές φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον γιο της

Λίγο πριν ολοκληρωθεί – επισήμως τουλάχιστον – το φετινό καλοκαίρι η Ελένη Φουρέιρα θέλησε να ανεβάσει στα social media γλυκά στιγμιότυπα με τον μονάκριβο της, Ερμή, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία.

Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβασε, λοιπόν, στο Instagram το Σάββατο (31.08.2025) μία σειρά από φωτογραφίες με το αγοράκι της που είναι 2,5 ετών. Στις πόζες τους, η Ελένη Φουρέιρα δείχνει να διασκεδάζει μαζί με τον μικρούλη και να απολαμβάνει στο έπακρον την κάθε της στιγμή.

Μαμά και γιος απόλαυσαν πολλές αγκαλιές με φόντο την παραλία, ενώ βρέθηκαν παρέα και σε ένα αεροπλάνο, με το οποίο – προφανώς – ταξίδεψαν στον προορισμό, όπου χαλάρωσαν και έκαναν διακοπές.

«Ο Αύγουστος έμεινε λίγο ακόμα στην καρδιά μου», έγραψε στα αγγλικά στην ανάρτησή της η Ελένη Φουρέιρα.

Οι φωτογραφίες της Ελένης Φουρέιρα στο Instagram ξετρέλαναν τους θαυμαστές της, οι οποίοι της χάρισαν αμέτρητα likes και θετικά σχόλια.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για τη μητρότητα σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του Sfera, υπογραμμίζοντας: «Γενικά, είμαι αυθόρμητη. Από τη στιγμή που ήρθε ο γιος μου, συνειδητοποίησα πόσο πιο αυθόρμητη ήμουν παλιά και πώς αυτό χάνεται με τα χρόνια.

Οπότε προσπαθώ να ξαναγίνω παιδί μαζί του. Ωριμάζεις μέσα σε όλο αυτό. Είναι φοβερό συναίσθημα, δεν νομίζω ότι συγκρίνεται με κάτι άλλο στον κόσμο. Έμαθα τι είναι ανιδιοτελής αγάπη».