Η Ελένη Φουρέιρα στόλισε ένα elegant χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι του σπιτιού της

Τα Χριστούγεννα βρίσκονται προ των πυλών και πολλές πόλεις και σπίτια της χώρας έχουν «φορέσει» ήδη τα γιορτινά τους. Η Ελένη Φουρέιρα θέλησε να μπει στο mood των γιορτών και έτσι στόλισε στο σαλόνι του σπιτιού της ένα elegant δέντρο.

Η διάσημη τραγουδίστρια ήταν προσεκτική με την κάθε λεπτομέρεια και επέλεξε τα χρώματα που θα «πρωταγωνιστήσουν» να είναι το λευκό και το κόκκινο. Το πανύψηλο δέντρο της Ελένης Φουρέιρα ήταν περιτριγυρισμένο από άλλα διακοσμητικά και στην κορυφή του υπήρχε ένα ασημένιο αστέρι.

Η Ελένη Φουρέιρα που εδώ και μερικά χρόνια απολαμβάνει τη μητρότητα, καθώς έχει αποκτήσει με τον αγαπημένο της Αλμπέρτο Μποτία ένα γιο, τον μικρό Ερμή, θέλησε να κάνει το σπίτι τους όσο πιο χριστουγεννιάτικο και χαρούμενο γινόταν και η διακόσμηση όλου του σαλονιού ήταν γεμάτη κομψότητα.

Μάλιστα, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα θέλησε να μοιραστεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο της με τους θαυμαστές της και δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στα stories της στο Instagram.

«Ο ρόλος της μαμάς είναι ο πιο σημαντικός. Θεωρώ ότι ο πιο δύσκολος ρόλος στη ζωή ενός ανθρώπου είναι να είναι γονιός, γιατί φέρνει στη ζωή έναν άνθρωπο και έχει ευθύνη να γίνει άξιος άνθρωπος. Θα πω μπράβο στις γυναίκες που αποφασίζουν να είναι μόνο μαμάδες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτές τις γυναίκες και δύναμη», εξομολογήθηκε πρόσφατα η Ελένη Φουρέιρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Real Life της Real News.