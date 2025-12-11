Η Ελένη Τσολάκη έκανε μία ηλιόλουστη βόλτα με την κόρη της: «Να ξυπνάω και να είμαι μαζί σου»

Η Ελένη Τσολάκη διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της, καθώς πριν από μερικούς μήνες έγινε μητέρα για πρώτη φορά και από τότε η κόρη της είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει στη ζωή της.

Η γνωστή παρουσιάστρια που φέτος ανήκει στο δυναμικό του ΑΝΤ1 έφερε στον κόσμο την κορούλα της στις 27 Μαρτίου 2025 και από εκείνη τη στιγμή βιώνει στιγμές πρωτόγνωρης χαράς και ευτυχίας. Το πρωί της Πέμπτης (11.12.2025) η Ελένη Τσολάκη εκμεταλλεύτηκε τον ηλιόλουστο καιρό και βγήκε με το 9 μηνών μωράκι της μία βόλτα.

Μάλιστα, χάρηκε τόσο πολύ που φρόντισε να βγάλει φωτογραφίες από την έξοδό τους και σε δύο από αυτές φαίνονται σημεία του σώματος της μικρούλας που ήταν μέσα στον καρότσι της.

«Να ξυπνάω και να είμαι μαζί σου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή παρουσιάστρια.

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η Ελένη Τσολάκη στο Instagram ξετρέλαναν τους θαυμαστές της που έσπευσαν να της στείλουν καρδιές στα σχόλια και άπειρα likes.

«Έρχονται και εύκολα βράδια, έρχονται και δύσκολα βράδια που δεν έχουν πολύ ύπνο. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η χαρά και η ευτυχία που μπορεί να νιώθεις βλέποντας αυτό το μικρό πλασματάκι, που δεν σε πειράζει και δε σε επηρεάζει τίποτα. Σου φαίνονται όλα λες και είσαι σε έναν άλλο όμορφο κόσμο.

Έχω ξενυχτήσει τόσο πολύ στη ζωή μου, που τώρα αισθάνομαι ότι είναι τα μόνα σκόπιμα ξενύχτια. Δεν αισθάνομαι κούραση. Είμαι από τις τυχερές γυναίκες που έχω και τη μανούλα μου εδώ και έναν βοηθητικό σύζυγο», δήλωνε η Ελένη Τσολάκη λίγο καιρό αφότου έγινε μητέρα για πρώτη φορά.