Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη αναπολεί το ταξίδι της στο Λονδίνο – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες της τραγουδίστριας

Το τελευταίο ταξίδι της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, λίγο πριν αποχαιρετήσει το 2025 ήταν στο Λονδίνο και σήμερα (22/1/2026) αναπολώντας τις όμορφες στιγμές που έζησε, δημοσίευσε κι’ άλλες φωτογραφίες από το αγαπημένο ταξίδι της.

Η γνωστή τραγουδίστρια, Ελεωνόρα Ζουγανέλη ένα μήνα μετά, δημοσίευσε εικόνες που αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα του Λονδίνου με τα εμβληματικά κτήρια και γραφικά σημεία της πόλης, και τις στιγμές χαλάρωσης σε καφέ και βόλτες σε κεντρικούς δρόμους.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έκανε τη νέα της ανάρτηση της, την οποία συνόδευσε με ένα μακροσκελές μήνυμα.

«Η Εμπιστοσύνη στο Άγνωστο. Υπάρχουν στιγμές που η ζωή δεν σου δίνει κατευθύνσεις. Δεν δείχνει δρόμο, δεν υπόσχεται αποτέλεσμα.

Σου ζητά μόνο να προχωρήσεις.

Η εμπιστοσύνη στο άγνωστο δεν είναι αφέλεια. Είναι μια σιωπηλή απόφαση να μην κρατηθείς από τον φόβο. Να αφήσεις τον έλεγχο, όχι επειδή δεν νοιάζεσαι, αλλά επειδή κουράστηκες να σφίγγεις τη ζωή στα χέρια σου.

Όταν αφήνεσαι χωρίς να ξέρεις πού πας, μαθαίνεις να ακούς απλά πράγματα. Το σώμα, το ένστικτο, τις μικρές εσωτερικές φωνές

που δεν μιλούν όταν όλα είναι ασφαλή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleonora Zouganeli (@elzouganeli)

Το άγνωστο είναι και αυτός ένας χώρος. Χώρος για να γίνεις κάτι που ακόμη δεν έχεις τολμήσει. Κι αν χαθείς, θα είναι για λίγο. Γιατί μέσα σου υπάρχει ήδη ένας προσανατολισμός που δεν χρειάζεται χάρτες. Η εμπιστοσύνη στο άγνωστο είναι πράξη γενναιότητας. Και καμιά φορά, είναι ο μόνος τρόπος να φτάσεις αληθινά κοντά στον εαυτό σου και τα βαθιά όνειρα σου», έγραψε στην ανάρτησή της η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.