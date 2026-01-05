Η Ελίνα Παπίλα για τον Δημήτρη Παπανώτα: Καμία κόντρα δεν υπάρχει, έχουν γίνει σχόλια που με ενόχλησαν

Η Ελίνα Παπίλα έδωσε μία νέα συνέντευξη και ξεκαθάρισε αν έχει τελικά ή όχι κόντρα με τον Δημήτρη Παπανώτα.

Όπως δήλωσε η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός δεν υπάρχει καμία κόντρα ανάμεσά τους, όμως την είχαν ενοχλήσει κάποια σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα, τον οποίο θαύμαζε από τότε που ήταν μικρή. Επίσης, μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ, η Ελίνα Παπίλα ανέφερε ότι δε θέλει να ακούγονται ψέματα για εκείνη…

«Οι άνθρωποι που με ενδιαφέρουν, τους εκτιμώ, τους σέβομαι και τους αγαπάω γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποια είμαι. Από εκεί και πέρα, δεν θέλω να ακούγονται ψέματα για μένα, αλλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι για αυτό. Δεν μπορώ δηλαδή να βγαίνω κάθε λίγο και λιγάκι και να διαψεύδω οτιδήποτε ακούγεται για μένα. Έχει ακουστεί, για παράδειγμα, ότι εγώ δεν είμαι καλό παιδί, ότι είμαι πάρα πολύδύσκοληστη συνεργασία, ότι είμαι πάρα πολύ απαιτητική, ότι τσακώνομαι με συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Ποτέ. Δεν έχει συμβεί ούτε μία φορά αυτό. Δεν έχω τσακωθεί με κανέναν ούτε μπροστά ούτε πίσω από τις κάμερες. Γιατί ακούγεται αυτό; Είναι κάτι που δεν με αφορά πραγματικά», δήλωσε η Ελίνα Παπίλα.

«Καμία κόντρα δεν υπάρχει. Έχουν γίνει από την πλευρά του κάποια σχόλια που μπορεί να με ενόχλησαν, τα οποία έχω αναφέρει στην τηλεόραση, αλλά κόντρα δεν έχουμε. Ο Δημήτρης Παπανώτας είναι ο άνθρωπος στον οποίο οφείλω το ξεκίνημά μου στο ραδιόφωνο πριν από 25 χρόνια. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Όταν πήγαινα σχολείο, τον άκουγα στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή που έκανε μαζί με τη Νανά Καραγιάννη στον Kiss FM και έλεγα: “Αυτό θέλω να κάνω”.

Όταν ήμουν μικρό κορίτσι τότε, με κάποιον τρόπο είχα καταφέρει να γνωρίσω τη Νανά Καραγιάννη, τον ίδιο ποτέ, αλλά θυμάμαι ότι της είχα πει: “Θέλω να πεις στον Δημήτρη Παπανώτα ότι μου αρέσει πολύ και τον θαυμάζω στο πρωινό”. Η ραδιοφωνική τους εκπομπή ήταν πρωτοποριακή. Οπότε τελειώνοντας το σχολείο ήξερα ότι θέλω να κάνω ραδιόφωνο ό,τι και να γίνει. Έπειτα θα σου πω ότι τον Δημήτρη Παπανώτα τον βρίσκω εύστοχο σε κάποια σχόλιά του στο “Happy Day”. Συμφωνώ με αρκετά που λέει. Και δεν το λέω επειδή θέλω να κάνω δημόσιες σχέσεις», ξεκαθάρισε στη συνέχεια η γνωστή παρουσιάστρια για τις σχέσεις της με τον Δημήτρη Παπανώτα.