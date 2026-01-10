Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι κάνει twerk σε σούπερ μάρκετ και μετά φορά χιτζάμπ – Πώς υποδέχτηκαν την ανάρτησή της τα social media

Με μία ιδιαίτερα προκλητική ανάρτηση στο Instagram, γιόρτασε η Έμιλι Ρατακόφσκι την εκλογή του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, μουσουλμάνου Ζοράν Μαμντάνι. Η στιλιστική επιλογή του 34χρονου διάσημου μοντέλου προκάλεσε αντιδράσεις και χαρακτηρίστηκε από ορισμένους followers της ως «ασεβής».

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι «ανέβασε» στον λογαριασμό της στο Instragram ένα βίντεο, στο οποίο κάνει twerk σε διάδρομο σούπερ μάρκετ δίπλα στα ράφια με τα πατατάκια, φορώντας μία διαφανή μαύρη φούστα και ένα crop top με ανοιχτή πλάτη, λικνίζοντας τα οπίσθιά της!

Στη λεζάντα, αφιέρωσε την ανάρτησή της στη «Νέα Υόρκη του Μαμντάνι», μία εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του νέου σοσιαλιστή δημάρχου, που είναι ο πρώτος μουσουλμάνος ηγέτης της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

Η δεύτερη φωτογραφία του καρουζέλ παρουσίαζε μια εντελώς διαφορετική εικόνα της Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Το διάσημο μοντέλο εμφανιζόταν με λευκό κάλυμμα κεφαλής (χιτζάμπ) και λευκή μπλούζα με μακριά μανίκια, κατά την επίσκεψή της στο τζαμί Sheikh Zayed, στο Άμπου Ντάμπι.

Σε μία τρίτη φωτογραφία, η ίδια τραβούσε selfie, έχοντας σηκώσει ελαφρώς την μπλούζα της για να αποκαλύψει το ντεκολτέ της, το οποίο φρόντισε να καλύψει διακριτικά, ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες των social media.

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών στα σχόλια ήταν ανάμεικτες. Κάποιοι θεώρησαν τον συνδυασμό των αισθησιακών εικόνων με τη φωτογραφία μέσα στο τζαμί προσβλητικό.

«Σ’ αγαπάω, βασίλισσα, αλλά δεν σέβεσαι το χιτζάμπ», σχολίασε ένας χρήστης, με έναν ακόμη να συμπληρώνει: «Οτιδήποτε για να τραβήξεις την προσοχή, ε;». Από την άλλη πλευρά, αρκετοί βρήκαν τη ανάρτηση διασκεδαστική:

«Ο διάδρομος με τα πατατάκια με κάνει να γελάω», «τα πατατάκια δεν έδειχναν ποτέ τόσο ωραία!».