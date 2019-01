Μπορεί η Ευαγγελία Αραβανή να έχει αφήσει πίσω της τα εξώφυλλα μόδας και τις πασαρέλες, ωστόσο πάντα η μόδα θα αποτελεί τη μεγάλη της αγάπη! Η εντυπωσιακή Ελληνίδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει στροφή στην καριέρα της και ασχολείται πλέον με την τηλεόραση, έχοντας παρουσιάσει άκρως επιτυχημένα projects όπως το My Style Rocks και το Dancing With the Stars. Ωστόσο, όταν την καλούν να κάνει guest σε κάποιο fashion event δεν αρνείται ποτέ!

