«Η Φαίη Σκορδά θα παντρευτεί μετά το Πάσχα, μάλλον θα είναι θρησκευτικός ο γάμος», είπε η Αφροδίτη Γραμμέλη

Μία νέα αποκάλυψη για τον γάμο της Φαίης Σκορδά ήρθε στο προσκήνιο και αναθεωρεί όσα ξέραμε ως τώρα. Όπως είπε η Αφροδίτη Γραμμέλη, η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης μάλλον δε θα κάνουν πολιτικό γάμο, όπως σχεδίαζαν αρχικά, αλλά θρησκευτικό.

Παράλληλα, η Αφροδίτη Γραμμέλη, μιλώντας για το ζήτημα το πρωί της Κυριακής (22.03.2026) στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα», αποκάλυψε ότι η πρόταση γάμου στη Φαίη Σκορδά έγινε το 2024.

«Ξέρετε πότε έγινε η πρόταση γάμου στη Φαίη Σκορδά; Το τελευταίο διάστημα άκουσα δύο σενάρια, τα οποία είχαν να κάνουν με ταξίδι. Ιταλία και Αμερική. Η πρόταση γάμου στη Φαίη και το ξέρω από καλή πηγή έχει γίνει από το καλοκαίρι του 2024. Αυτό είναι κάτι που ακούτε πρώτη φορά. Ήταν το καλοκαίρι μεταξύ ΣΚΑΪ και MEGA. Όταν η Φαίη δεν ανανέωσε το συμβόλαιό της με τον ΣΚΑΪ και έκανε την πολυσυζητημένη μεταγραφή της στο MEGA, εκείνο το καλοκαίρι η Φαίη δέχτηκε πρόταση γάμου από τον νυν σύντροφό της και από τότε υπάρχει στο μυαλό αυτός ο γάμος», ανέφερε η γνωστή δημοσιογράφος για την πρώην συνεργάτιδά της.

Παράλληλα, η Αφροδίτη Γραμμέλη έκανε ακόμα μια αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο γάμος της Φαίης Σκορδά, κατά πάσα πιθανότητα δε θα είναι πολιτικός, όπως είχε ακουστεί, αλλά θρησκευτικός.

«Ο γάμος που θα γίνει πολύ σύντομα, μετά το Πάσχα, δίνω περισσότερες πιθανότητες να είναι θρησκευτικός και μεγαλύτερος, θα είναι μια πιο ανοιχτή τελετή γιατί ο γάμος θα γίνει γνωστός όπου και να γίνει… Πάντα διακριτικά.

Θα είναι οι φίλοι τους, οι άνθρωποί τους, οι οικογένειές τους και θα είναι ένας γάμος στα μέτρα τους και διακριτικός, όσο διακριτική είναι η σχέση τους», δήλωσε χαρακτηριστικά η Αφροδίτη Γραμμέλη.