Η Φωτεινή Αθερίδου αντέδρασε σε ερώτηση για τον χωρισμό του πατέρα της με τη Σμαράγδα Καρύδη: Τώρα θα σταματήσει η συνέντευξη

Η Φωτεινή Αθερίδου είναι πολύ κοντά με τον πατέρα της, Θοδωρή Αθερίδη και έχει μιλήσει πολλές φορές και για την εξαιρετική σχέση που έχει χτίσει με την – άλλοτε – σύντροφό του, τη Σμαράγδα Καρύδη.

Η ταλαντούχα ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της για τον χωρισμό του Θοδωρή Αθερίδη με την Σμαράγδα Καρύδη. Ωστόσο, η Φωτεινή Αθερίδου αρνήθηκε να σχολιάσει το παραμικρό…

«Είναι ένα υπερρεαλιστικό έργο. Με ζητήματα που μας αφορούν καθημερινά όπως είναι οι κρίσεις πανικού, η κατάθλιψη, οι ανασφάλειες που έχει ο καθένας… και που κάπως όλοι υποφέρουμε απ’ αυτά με έναν τρόπο. Γίνεται με μία τέτοια πλάκα που είναι αρκετά διασκεδαστικό, και αυτός σαρκαστικό πιστεύω», είπε για τη νέα παράσταση που ετοιμάζει, προσθέτοντας: «Είναι το πιο προσωπικό πράγμα που έχω γράψει μέχρι τώρα αυτό το έργο», είπε για το νέο θεατρικό που έγραψε.

Παράλληλα, η Φωτεινή Αθερίδου αποκάλυψε ότι πάθαινε και κρίσεις πανικού, τις οποίες αντιμετώπισε με αγωγή και ψυχοθεραπεία.

«Χρόνια περνούσα κρίσεις πανικού και μετά που γέννησα ακόμη περισσότερο… τώρα ηρέμησα. Δηλαδή τα τελευταία δυο, τρία χρόνια είναι που έχουν σταματήσει, ας πούμε και τις διαχειρίζομαι. Πήρα αγωγή στην αρχή, φυσικά, μετά προσωπική δουλειά, ψυχοθεραπεία, συζητήσεις, με χάλασα, ωρίμασα, τοποθέτησα πράγματα στη σωστή σειρά, ανέλαβα ευθύνες. Όλα λειτούργησαν κάπως. Αλλά δεν είναι ότι το αποκλείω να μου ξανασυμβεί», εξομολογήθηκε στη συνέχεια για τις κρίσεις πανικού.

«Ο μικρός τώρα κοντεύει τα 3 και ο μεγάλος είναι 6,5 ετών. Αν και εμένα τα παιδιά μπορώ να σου πω ότι επειδή με βγάλαν απ’ τον εαυτό μου και με αναγκάζουν να μην κλείνομαι, με βοηθάνε σ’ αυτό το ζήτημα. Γιατί ξέρεις η κρίση πανικού έχει ένα κλείσιμο λίγο… Τα παιδιά με βοηθάνε να μην ασχολούμαι τόσο με τον εαυτό μου, να μην προλαβαίνω να ασχοληθώ», είπε ακόμα.

Επίσης παραδέχτηκε ότι έχει περάσει κρίσεις στον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα.

Βεβαίως έχουμε περάσει κρίση στον γάμο μας. Όχι τώρα, αλλά επτά χρόνια είμαστε μαζί. Βρίσκουμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε στο τέλος. Υπάρχει πάντα αγάπη, φροντίδα και σεβασμός απέναντι στον άλλον.

Εν τω μεταξύ, η Φωτεινή Αθερίδου αναφέρθηκε και στην ανάγκη της να επιστρέψει για δουλειά μετά τη γέννηση των δύο παιδιών της, σημειώνοντας: «Είχα πολύ ανάγκη να επιστρέψω στη δουλειά. Είχα τραβηχτεί πίσω αρκετά. Και μετά το δεύτερο παιδί έχω… πώς να το πω… έχω φορτσάρει πολύ. Είμαι σε φάση “ναι σε όλα”».

Τέλος, η Χριστιάνα Κοχλατζή τη ρώτησε για τον χωρισμό του πατέρα της, Θοδωρή Αθερίδη από την επί δεκαετίες σύντροφό του, Σμαράγδα Καρύδη, όμως η Φωτεινή Αθερίδου δε θέλησε να πει το παραμικρό.

«Ε τώρα… θα σταματήσει η συνέντευξη αυτή», απάντησε στη δημοσιογράφο γελώντας, και η συνέντευξη ολοκληρώθηκε.