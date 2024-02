Η γκάφα του Πρίγκιπα Γουίλιαμ στα BAFTA όπου χαρακτήρισε «διασκεδαστική» ταινία με βιασμό

Η πρωταγωνίστρια του “The Bear”, Ayo Edebiri συνάντησε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ στα BAFTA και το διαδίκτυο έχει ξετρελαθεί με τη γκάφα του αλλά και την έκφραση του προσώπου της.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών, παρευρέθηκε στα BAFTA την Κυριακή (18.02.2024) στο Λονδίνο. Μετά την απονομή των βραβείων, ο Γουίλιαμ έσφιξε τα χέρια και χαιρέτησε τις υποψήφιες για το βραβείο ανερχόμενου αστέρα Edebiri, Phoebe Dynevor, Sophie Wilde και Mia McKenna-Bruce.

“Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω παιδιά”, είπε ο Γουίλιαμ, σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε το Reuters. “Ειλικρινά, η κατηγορία ήταν τόσο δυνατή, όλες σας, που είναι σαν, ποιος θα το καταφέρει αυτό; Είναι απίστευτο”.

Prince William met the winners of the BAFTA Film Awards after he attended the ceremony alone following his wife Kate’s recent surgery https://t.co/KgzorQqa2u pic.twitter.com/JiQqunqRXK

Στη συνέχεια συνεχάρη την πρωταγωνίστρια του “How to Have Sex” McKenna-Bruce για τη νίκη της, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν είχε την ευκαιρία να δει την ταινία.

“Φαίνεται ότι το διασκέδασες πολύ σε όλη τη διάρκειά της”, της είπε.

Awkward gaffe for Prince William as he tells actress who won BAFTA for harrowing coming-of-age film How To Have Sex which ends with her being raped that making the movie ‘looked like a lot of fun’ – but admits he hasn’t seen it yet https://t.co/D9yZ3w5cQn pic.twitter.com/XXFHPlhga8