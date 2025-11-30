Η Grace Richardson είναι η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη Μις Αγγλία: Από τον σχολικό εκφοβισμό στο όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Η Grace Richardson κάποτε δεχόταν αδιάκοπο bullying για τη σεξουαλικότητά της. Τώρα κατέκτησε τον τίτλο Μις Αγγλία στα καλλιστεία και ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την χώρα της στη Miss World 2026.

Η 20χρονη έγινε η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη Μις Αγγλία. Η νίκη της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς πως πριν λίγα χρόνια δεχόταν σκληρό bullying στο σχολείο για τη σεξουαλικότητά της. Κατακτώντας τον τίτλο στη δεύτερη μόλις συμμετοχή της έγραψε ιστορία για τον θεσμό των καλλιστείων.

Η ίδια δηλώνει πως «έκανε το όνειρό της πραγματικότητα» μετά τη στέψη της.

Η Richardson, που μεγάλωσε στο Leicestershire και σπουδάζει Μουσικό Θέατρο στο Leicester, έχει μιλήσει ανοιχτά για τα χρόνια έντονου bullying που βίωσε στο σχολείο λόγω της σεξουαλικότητάς της. Παρά τις πιέσεις και την ψυχολογική φθορά εκείνης της περιόδου, όπως λέει, κατάφερε να μετατρέψει την αποδοκιμασία σε κινητήριο δύναμη.

Όπως παραδέχεται, τίποτα πάνω της δεν φαινόταν να είναι «αρκετό» για τους συμμαθητές της. Έτσι την χλεύαζαν συνεχώς.

Η ίδια αποκάλυψε ότι έκανε coming out πριν από πέντε χρόνια στο TikTok. Από τότε, υπήρξε συχνός στόχος κακόβουλων κι ομοφοβικών σχολίων από συμμαθητές της – κυρίως αγόρια, τα οποία τη χλεύαζαν τόσο για τη σεξουαλικότητά της όσο και για την εμφάνισή της.

«Ήμουν 15 όταν βγήκα ανοιχτά και το είπα. Ήταν λίγο μετά τον Covid, και οι συνομήλικοί μου δεν ήταν καθόλου καλοί μαζί μου. Αυτό επηρέασε έντονα την ψυχική μου υγεία», εξομολογείται. «Με κορόιδευαν για τα πάντα – ότι ήμουν πολύ αδύνατη, πολύ κοντή, μετά πολύ ψηλή… ήταν σαν οτιδήποτε έκανα να ήταν λάθος».

Σήμερα όμως, η 20χρονη Grace πατάει στα πόδια της:

«Είναι υπέροχο να μπορώ πλέον να πω: “Κοιτάξτε πού έφτασα. Αγνόησα όλα τα αρνητικά και πραγματικά πέτυχα το όνειρό μου”».

Η 20χρονη ήταν μία από τις 12 διαγωνιζόμενες που έφτασαν στον τελικό. Η Γκρέις σκόπευε να παρουσιάσει χορογραφία μπαλέτου, όμως τραυμάτισε το πόδι της μία εβδομάδα μετά τη δήλωση συμμετοχής και αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά της.

Έτσι, επέλεξε να αξιοποιήσει μία άλλη πτυχή των θεατρικών της σπουδών, εντυπωσιάζοντας την κριτική επιτροπή με την ερμηνεία της στο «Never Enough» της Λόρεν Όλρεντ από την ταινία «The Greatest Showman». Η εμφάνισή της αυτή της χάρισε τον τίτλο της Μις Αγγλία.

Τώρα βάζει πλώρη για τα Miss World 2026, που θα διεξαχθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, σε τοποθεσία που ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί. Αν κερδίσει, θα γίνει η πρώτη Βρετανίδα νικήτρια από το 1983.

«Θα ήταν απίστευτο να φέρω τον τίτλο της Miss World πίσω στην Αγγλία», λέει. «Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα πάει. Ζω ήδη το όνειρό μου».

Η 20χρονη τονίζει ότι είναι σημαντικό για τους νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας «να βλέπουν ανθρώπους που τους εκπροσωπούν σε όλους τους τομείς της ζωής». «Δεν έχω δει άλλη διαγωνιζόμενη στα καλλιστεία να μιλά τόσο ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της. Είναι πολύ σημαντικό για μένα τα queer άτομα να νιώθουν ορατά».

Πριν λίγα χρόνια, τα αγγλικά καλλιστεία έσπασαν άλλο ένα ταμπού. Τον Οκτώβριο του 2022 η Jessica Gagen ήταν η πρώτη φυσική κοκκινομάλλα που στέφθηκε Μις Αγγλία.

«Ελπίζω ότι με τον τίτλο της Μις Αγγλία, καθώς και το πάθος μου για την αεροδιαστημική, θα δείξω στα κορίτσια ότι μπορούν να ακολουθήσουν τα όνειρα και τους στόχους τους και να είναι ό,τι θέλουν να είναι», είχε πει.

Η Gagen, όπως και η Richardson, υπήρξε θύμα bullying στο σχολείο για την εμφάνισή της, όμως αυτό δεν άφησε να καθορίσει την πορεία της.

Απόφοιτος αεροδιαστημικής δυναμικής και μοντέλο υψηλής ραπτικής, συνέχισε να σημειώνει νίκες στα καλλιστεία, κερδίζοντας το στέμμα Μις Βρετανία και Μις Ευρώπη, ενώ βγήκε 6η στον διαγωνισμό Miss World 2023.