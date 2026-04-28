Η Ιλένια Ουίλιαμς δάκρυσε στον «αέρα» βλέποντας πλάνα με τον πατέρα της, Ρόμπερτ Ουίλιαμς

Μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή είχε η Ιλένια Ουίλιαμς στη νέα τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε, καθώς είδε πλάνα με τον αείμνηστο πατέρα της, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Η νεαρή παρουσιάστρια και τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τρίτη (28.04.2026) στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και είχε μία διαφέρουσα συζήτηση με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά. Κάποια στιγμή, η Ιλένια Ουίλιαμς είδε πλάνα με τον αείμνηστο πατέρα της, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και δάκρυσε.

«Είναι φοβερό πώς χτίζεις, βάζεις ένα τείχος, έναν φράχτη και λες “εντάξει, το ‘χω, το ‘χω” και μετά πέφτει! Είναι ανθρώπινο», είπε η Ιλένια Ουίλιαμς και αμέσως οι παρουσιαστές άλλαξαν την κουβέντα.

Στη συνέχεια, η Ιλένια Ουίλιαμς μίλησε για τις κακοποιητικές συμπεριφορές που έχει δει ή ακούσει στον καλλιτεχνικό χώρο.

«Δεν πιστεύω ότι έχουν τιμωρηθεί συμπεριφορές σε αυτό τον χώρο. Το λέω από ιστορίες που ξέρω και έχω ακούσει. Μπορεί να μην τιμωρούνται στο χώρο και στη δουλειά αλλά στο τέλος της ημέρας ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει. Αλλά μου κάνει εντύπωση πώς πολλές φορές μπορεί να καλύπτονται πράγματα για κάποιους ανθρώπους. Τα καλύπτει ένα σύστημα και θεωρώ ότι αυτό θα αλλάξει στα επόμενα χρόνια. Έχουμε πολύ δρόμο γιατί είναι η κοινωνία μας έτσι δομημένη», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Ιλένια Ουίλιαμς μιλώντας για τον πατέρα της, εξήγησε ότι ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς δεν ήθελε να ακολουθήσει τα βήματά του στον καλλιτεχνικό χώρο.

«Ο μπαμπάς μου μού είχε πει “εγώ δεν ήθελα να γίνεις τραγουδίστρια, γιατί δεν ήθελα να συμβιβαστείς με πράγματα, ήθελα να μπορείς να έχεις την επιλογή να πεις όχι”. Εννοείται ότι έχω συμβιβαστεί με πράγματα στη δουλειά αυτή. Εννοείται ότι έχω δουλέψει σε συνθήκες που δεν ήταν οι ιδανικές για εμένα. Αλλά σίγουρα ήταν κάτι που ήταν επιλογή μου 100%», δήλωσε.