Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αγκαλιά με τον αρραβωνιαστικό της Γιάννη Καραβασάνη στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

Απαστράπτουσα, χαμογελαστή και άκρως ερωτευμένη υποδέχτηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τη νέα χρονιά, έχοντας στο πλευρό της και τον αρραβωνιαστικό της, Γιάννη Καραβασάνη.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο και ο γνωστός αρχιτέκτονας Γιάννης Καραβασάνης, επέλεξαν να περάσουν την πρώτη ημέρα του 2026, με φίλους τους σε σπίτι, σε κλίμα οικείο και άκρως γιορτινό, όπως αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μέσω αναρτήσεων στα social media.

Φαίνεται πως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου άφησε πίσω στο 2025 τις δυσκολίες που πέρασε και την δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου, αφού στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στο Instagram, δείχνει πιο όμορφη και ευτυχισμένη από ποτέ.

Και όλα αυτά φυσικά έχοντας δίπλα της τον εκλεκτό της καρδιάς της Γιάννη Καραβασάνη, με τον οποίο πόζαρε, ενώ έδειξε ότι ήταν εκείνη που κέρδισε και το φλουρί στην βασιλόπιτα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που γενικότερα προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, φαίνεται να διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο, με τον αρραβώνα της να σηματοδοτεί ένα νέο, όμορφο κεφάλαιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δέχθηκε πρόταση γάμου από τον Γιάννη Καραβασάνη και σχεδιάζουν να παντρευτούν για δεύτερη φορά, με τις ετοιμασίες να έχουν ξεκινήσει κάπως απρόσμενα, καθώς η ίδια είχε ήδη αρραβωνιαστεί τον αγαπημένο της.