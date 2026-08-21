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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει με μαγιό στα καταγάλανα νερά των Λειψών – Εικόνες από τις διακοπές με τον σύντροφό της

Το μοντέλο επισκέφτηκε και τη Λέρο όπου έκανε βόλτες στα χαρακτηριστικά σοκάκια
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στους Λειψούς
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στους Λειψούς
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Οι καλοκαιρινές διακοπές τελειώνουν και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποφάσισε να μοιραστεί κάποιες φωτογραφίες από τις φετινές διακοπές της στους Λειψούς και τη Λέρο με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη.

Το πρόγραμμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου είχε βουτιές στις καταγάλανες παραλίες των Λειψών και βόλτες στα σοκάκια της Λέρου.

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου, ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες με μαύρο μπικίνι και φόντο της τα νερά της θάλασσας, αποκαλύπτοντας πως λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε στο διπλανό νησί όπου πέρασε το απόγευμα με τον σύντροφό της.

Στη γλυκιά φωτογραφία με τον σύντροφό της είχε ακουμπήσει το κεφάλι της στον ώμο του, με το μονόπετρο από την πρόταση γάμου που της έχει κάνει να τραβά τα βλέμματα στο χέρι της.

Σε άλλες φωτογραφίες φαίνεται πως περιπλανιόταν στα τουριστικά μαγαζάκια, ενώ μοιράστηκε και εικόνες με τα όμορφα τοπία που αντίκρισε την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

«Πρωινή βουτιά στους Λειψούς, απογευματινή βόλτα στη Λέρο», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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