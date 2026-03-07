Η Ιωάννα Παλιοσπύρου γιόρτασε τα γενέθλιά της στις Μαλδίβες: «Ευγνώμων για τα μαθήματα που μου χάρισε η ζωή»

Η ζωή της άλλαξε για πάντα όταν στις 20 Μαΐου 2020, όταν η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι. Ωστόσο, έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις μεγάλες δυσκολίες και πλέον χαμογελάει και πάλι.

Το Σάββατο (07.03.2026) η Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα βίντεο από τις διακοπές της στις Μαλδίβες, όπου γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά της.

«Ευγνώμων για όλες τις εμπειρίες που έχω συλλέξει, για τα μαθήματα που μου χάρισε η ζωή και για το πολύτιμο δώρο να μεγαλώνω. Κοιτάζοντας πίσω, σε κάθε στροφή βρίσκω και μια ανάμνηση που μου θυμίζει πόσο όμορφη είναι η ζωή – και με κάνει να χαμογελώ!

Θέλω να τη ζήσω ολόκληρη. Να ρουφήξω κάθε στιγμή μέχρι την τελευταία της σταγόνα, με χαμόγελο και αγάπη. Μια νέα, συναρπαστική δεκαετία ξεκινά… και τη περιμένω με ανοιχτή καρδιά.

Happy 40th birthday», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Παλιοσπύρου και δέχτηκε αμέτρητες ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους.