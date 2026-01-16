Η Ιωάννα Τούνη εξήγησε γιατί «εξαφανίστηκε» από τα social: Βίντεο από τη στιγμή που πήγε τον γιο της στο γιατρό

Η Ιωάννα Τούνη από το περασμένο Σάββατο αντιμετωπίζει ένα προσωπικό ζήτημα, καθώς ο μονάκριβος γιος της, Πάρης είναι άρρωστος. Όπως είχε αποκαλύψει, ο μικρούλης επέστρεψε από την Αθήνα με υψηλό πυρετό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαγνώσθηκε με ωτίτιδα.

Τις τελευταίες ημέρες η γνωστή influencer παραμένει «εξαφανισμένη» από τους λογαριασμούς της στα social media και την Πέμπτη (15.01.2026) θέλησε να αποκαλύψει στους followers της τον λόγο. Όπως είπε η Ιωάννα Τούνη η αρρώστια του Πάρη την έχει κλείσει στο σπίτι, ενώ ταυτόχρονα κι εκείνη είναι κρυωμένη.

Στη συνέχεια, πήγε ξανά στον γιατρό τον μικρούλη, βιντεοσκόπησε την ώρα της εξέτασής και μοιράστηκε το υλικό με τους θαυμαστές της.

«Έχω πάρει λίγο χρόνο off από τα social… γιατί είμαι όλη μέρα με τον Πάρη, που έχει ωτίτιδα και κάνουμε αγκαλίτσα και χαδάκια στον καναπέ», έγραψε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε την Πέμπτη στο Instagram η Ιωάννα Τούνη.

«Παράλληλα είμαι κι εγώ λίγο κρυωμένη, δεν ξέρω από που προέκυψε αυτό…», είπε ακόμα στο πρώτο story που δημοσίευσε.

Μερικές ώρες αργότερα, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα βίντεο από τη στιγμή που μαζί με τον γιο της επισκέφθηκαν τον γιατρό και ο μικρούλης ακολουθούσε τις οδηγίες του ειδικού που τον εξέταζε.

«Το γενναίο μου μωράκι», έγραψε σε επόμενο story της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την ώρα της εξέτασης του γιου της από τον γιατρό.

«Χθες σου είπα ότι θα πήγαινα στο αεροδρόμιο να πάρω τον Παρούλη, τον οποίο Παρούλη παρέλαβα χάλια. Το μωρό είχε πυρετό, βασικά δεν έπρεπε να πετάξει, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί πέρα. Κανονικά σήμερα ήταν να κάνω τα γενέθλια του Πάρη και ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και είχα κάνει πάρα πολλά…

Στείλαμε προσκλήσεις σε όλα τα παιδάκια της τάξης του, που θα ήταν σύνολο 24 παιδάκια από το σχολείο. Οπότε θα έκανα ένα πολύ, πολύ, πολύ παιδικό πάρτι, το οποίο θα είχε πολλές δραστηριότητες και πραγματάκια για παιδιά, τα οποία εννοείται τα ακύρωσα όλα, δεν το συζητώ αυτό, προέχει πρώτα να γίνει καλά το μωρό. Για να μη στα πολυλογώ, χθες επειδή ήταν Σάββατο, τον πήγα στα επείγοντα γιατί είχε ακατέβατο 40 πυρετό.

Τρελάθηκα ρε παιδί μου εννοείται, φρίκαρα αρκετά», είχε εξομολογηθεί πριν από μερικές ημέρες η Ιωάννα Τούνη για τον γιο της.