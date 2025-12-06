Η Ιωάννα Τούνη μόνη στο σπίτι – Η χαλάρωση σε καναπέ και οι σκέψεις για χριστουγεννιάτικο bazaar

Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζεται για τα φετινά Χριστούγεννα και παραμένει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μόνη στο σπίτι της, μιας και ο γιος της βρίσκεται μαζί με τον πατέρα του, στην Αθήνα. Η επιχειρηματίας έδειξε μέσα από βίντεο που δημοσιοποίησε τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στο διαμέρισμα και μοιράστηκε σκέψεις που κάνει το τελευταίο διάστημα.

Όπως αναφέρει η Ιωάννα Τούνη, το σπίτι είναι άδειο χωρίς τον μικρό Πάρη. Η απουσία του πάντως, της έδωσε χρόνο για να βάλει σε τάξη την ντουλάπα της και να σκεφτεί τα όσα θα κάνει το επόμενο διάστημα. Διαρκώς κοντά της, βρίσκονται μια σειρά από καλοί φίλοι που την στηρίζουν στα εύκολα και στα δύσκολα.

«Ο Πάρης είναι Αθήνα και από χθες είμαι μόνη σπίτι… Και κάπως πολύ ΑΔΕΙΑ και ήσυχα όλα… ήδη μου λείπει πολύ… Αλλά από την άλλη από χθες πρόλαβα να κάνω ξεκαθάρισμα όλη την ντουλάπα μου… Βρήκα χρόνο να βγάλω ρούχα, παπούτσια και πράγματα που δεν χρειάζομαι, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι και αχρησιμοποίητα…

Και συζητάω με τις κολλητές μου μήπως κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο bazaar για καλό σκοπό και να δώσουμε όλα τα έσοδα σε κάποιο ίδρυμα που τα έχει ανάγκη!» έγραψε η Ιωάννα Τούνη στα Instagram Stories της.

Σημειώνεται ότι η δίκη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn την Παρασκευή (28.11.2025) διακόπηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026.