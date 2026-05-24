Η Ιωάννα Τούνη σε νέες εικόνες από τις Κάννες – «Μα δεν μου πάει το red carpet βρε συμπεθέρες;» έγραψε

Η Ιωάννα Τούνη περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών και την Κυριακή 24 Μαΐου δημοσίευσε μια σειρά από νέες εικόνες στο Instagram. Η επιχειρηματίας και influencer που κατάφερε να κεντρίσει τα βλέμματα στις Κάννες, έζησε μια μοναδική εμπειρία στη γαλλική ριβιέρα.

Το φόρεμα, το μακιγιάζ και τα κοσμήματα που επέλεξε η Ιωάννα Τούνη για την εμφάνισή της στις Κάννες, απέσπασαν κολακευτικά σχόλια. Όπως είπε η ίδια, κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσβαση στο Φεστιβάλ των Καννών, παρότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο για όσους δεν συνδέονται με χορηγούς ή με τον χώρο του κινηματογράφου, ενώ υποσχέθηκε πως θα εξηγήσει το πώς της δόθηκε αυτή η ευκαιρία.

Η επιχειρηματίας δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών και backstage στιγμών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας με χιούμορ στη λεζάντα: «Μα δεν μου πάει το red carpet βρε συμπεθέρες;».

Όπως είχε αναφέρει σε βίντεο που ανέβασε από το αεροδρόμιο, αποφάσισε τελευταία στιγμή να ταξιδέψει μόνη της στις Κάννες, για λιγότερο από 24 ώρες, για να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο μαγικό αυτό κόκκινο χαλί.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

«Είμαι στις Κάννες! Βλέπεις αυτή τη βαλίτσα; Έχει μέσα το φόρεμα που θα βάλω σήμερα. Είναι όλη η βαλίτσα ένα φόρεμα. Πήρα και ένα back-up φόρεμα, σε περίπτωση που γίνει κάτι, να μην είμαι σαν τον φτωχό συγγενή», ακούγεται να λέει η Ιωάννα Τούνη, έχοντας στο πλευρό της έναν φίλο της που τη συνόδευε.

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης της έκαναν μια μικρή παρατήρηση να προχωρήσει. Ο λόγος ήταν ο τεράστιος όγκος του φορέματός της, ο οποίος προκάλεσε καθυστέρηση στη ροή του κόσμου (traffic jam).

Σε άλλα βίντεο που δημοσίευσε στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη έκανε τις πόζες της έξω από το ξενοδοχείο και τράβηξε τα βλέμματα των περαστικών.